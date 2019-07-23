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20年前拍鐵道愛上台灣 日男飛台300次締結姐妹鐵道

2019-07-23 16:15聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

「20幾年前來拍攝鐵道，就愛上台灣這塊土地。」台日鐵道交流促進協會會長伊藤一己熱愛台灣，至今已來台300多次，最近也將促成樹林區公所與日本大仙市締結姐妹鐵道，他對超過百年的舊山佳車站建物能就地保留感到敬佩，因此今天前來觀摩車站、互相交流，希望將所見所聞帶回日本推廣。

樹林區公所在暑假舉辦鐵道文化小旅行，可免費坐火車暢遊「樹林」、「南樹林」、「山佳」等3個車站週邊觀光旅遊景點、歷史建築、山川美景，又可親子DIY紅麴餅乾與品嚐香噴噴的紅麴飯雞腿便當。

伊藤一己20幾年來投入鐵道旅遊，寫真紀錄鐵道號誌及車輛演進過程，他今天與民眾在山佳車站及3D彩繪牆面拍照。他說，台灣能藉鐵道觀光旅遊與紅麴美食連結舉辦活動，回國也要將經驗推廣，讓日本有鐵道行經鄉鎮可舉辦類似活動，促進當地觀光旅遊與產業發展。

伊藤一己促成樹林區公所與日本大仙市締結姐妹鐵道，預計8月19日日本大仙市長會來台進行交流，當天台日雙方也會會種下羅漢松，以表達長久的友誼。

樹林區公所區長陳奇正表示，今年首次舉辦樹林鐵道小旅行，培訓樹林區樹人家商觀光科學生與在地山佳資深志工們，專業導覽解說讓民眾更認識樹林文史、鐵道與紅麴文化，吸引來自台中、新竹，桃園、北台灣民眾熱情響應，7月份3梯次場場爆滿，因此決定加碼。

樹林區公所表示，由於首波民眾反應熱烈，這次再加碼180個名額，民眾要好好把握，明天上午9點開放網路報名，8月份活動日期分別為8、15與22日，每梯次60名額共180人次，錯過今年就要再等明年，活動辦法可查詢公所網站（http://www.shulin.ntpc.gov.tw）。

台日鐵道交流促進協會會長伊藤一己（左）受邀來參觀車站，與樹林區公所區長陳奇正（右...
台日鐵道交流促進協會會長伊藤一己（左）受邀來參觀車站，與樹林區公所區長陳奇正（右）合照留念。圖／樹林區公所提供
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樹林區公所在暑假舉辦鐵道文化小旅行，將加碼180個名額，明天上午9點開放網路報名...
樹林區公所在暑假舉辦鐵道文化小旅行，將加碼180個名額，明天上午9點開放網路報名。圖／樹林區公所提供
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台日鐵道交流促進協會會長伊藤一己（左）今天前來觀摩舊山佳車站，希望將所見所聞帶回...
台日鐵道交流促進協會會長伊藤一己（左）今天前來觀摩舊山佳車站，希望將所見所聞帶回日本推廣。圖／樹林區公所提供
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