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里長自製黃金泡菜爆搶購潮 收入回饋老人共餐

2019-07-23 16:22中央社 新北23日電

協發行黃金泡菜，特價999元。圖／樂天市場提供
協發行黃金泡菜，特價999元。圖／樂天市場提供
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鶯歌區西鶯里里長蘇炳輝去年因應高麗菜價格崩跌，自掏腰包購買高麗菜送給里內弱勢里民，並醃製黃金泡菜開放限量訂購，將收入回饋里內共餐活動及急難救助金。

蘇炳輝說，西鶯里今年是第3年舉辦共餐，參加人數約有200人，是鶯歌區最多，目前也開放非里內長者參與，希望鼓勵長者走出家門擴展社交圈。

蘇炳輝說，西鶯里共餐菜色多達8菜1湯，共餐前也會一起唱歌增加趣味，針對無法前來共餐的行動不便長者或獨居老人則提供送餐服務。

蘇炳輝去年聽聞高麗菜、大白菜價格崩盤，為幫助農友度過難關，自掏腰包採購大量高麗菜，送給里內弱勢里民。

蘇炳輝甚至研究泡菜配方，將大白菜以冰糖、白醋、蘋果、豆腐乳、辣椒、麻油、紅蘿蔔等配料醃製2至3天，製作出黃金泡菜加入老人共餐菜色中，沒想到特製泡菜口感酸甜爽脆，大獲里民好評，意外打開市場。

今年78歲的林姓阿公說，每次共餐最期待里長的黃金泡菜，手工自製醃料，吃起來香甜清脆，配起飯來食慾特別好。

蘇炳輝因此邀集志工團隊接受限量訂購，將收入回饋里內長者共餐活動，以及里內急難救助金發放，酸甜清脆的黃金泡菜引發搶購潮，目前訂單已排到8月底。

新北市政府民政局地方行政科長陳炳仲表示，蘇炳輝連任兩任里長，親力親為準備共餐食材，為長者食安把關，除自製黃金泡菜收益幫助里內弱勢民眾，更積極結合地方善心團體人士、公司行號及宮廟捐贈的善款物資媒合行善，同時積極清淤、守護家園，深受里民肯定。

高麗菜菜價
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