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北區國稅局祭報稅抽獎 2新北市民抱走5萬元

2019-07-23 15:20聯合報 記者張裕珍╱即時報導

綜合所得稅報稅季順利落幕，財政部北區國稅局為鼓勵民眾使用憑證、健保卡辦理網路申報或以稅額試算完成報稅，及以行動支付繳稅或利用存款帳戶辦理直撥退稅，推出雙重抽獎活動，受理件數今年都有成長，行動支付更大增1.55倍，今天在律師廖永煌見證之下，以電腦隨機方式抽出435人獲獎，雙重抽獎最大獎皆為5萬元超商禮券，都被幸運的新北市民抱回。

北區國稅局轄區包含新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣及連江縣共9個縣市，局長王綉忠說，本局總申報件數共240萬餘件，今年受理綜合所得稅採用網路申報及稅額試算服務件數為234萬餘件，共占總件數97%，較去年增加1.59%。

另，財政部近年也力推行動支付繳稅，但去年全台僅2萬749件，今年開放12種行動支付繳稅APP，公股行庫也入列，大幅提升民眾透過行動支付繳稅意願，王綉忠說，今年全台以行動支付繳稅案件共4萬8359件比去年要多1.33倍，北區國稅局件數為1萬8598件，較去年7306件增加1.55倍，更高占全國件數38.46%，比例大幅提升，也鼓勵民眾未來多加利用。

北區國稅局今天早上進行「報稅真輕鬆 好禮大方送」雙重抽獎活動，在律師廖永煌現場見證下，採電腦隨機方式分別抽出普獎以上的獎項，435名幸運得獎者也依序公布，其中第一重及第二重最高獎項分別被新北市的泰山區黃姓市民與汐止區許姓市民拿到5萬元大獎。

北區國稅局指出，中獎名單已經在北區國稅局網站https://goo.gl/9bzT4T公告，歡迎民眾查閱，亦可至分局、稽徵所及服務處公布欄查詢，國稅局近期內也將以掛號信函通知中獎者領取獎品，中獎人屆時請依通知函上所載注意事項內容至指定分局、稽徵所及服務處領獎。

綜合所得稅報稅季順利落幕，財政部北區國稅局為鼓勵民眾使用憑證、健保卡辦理網路申報...
綜合所得稅報稅季順利落幕，財政部北區國稅局為鼓勵民眾使用憑證、健保卡辦理網路申報或以稅額試算完成報稅，及以行動支付繳稅或利用存款帳戶辦理直撥退稅，推出雙重抽獎活動，今天公開抽獎。記者張裕珍／攝影
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綜合所得稅報稅季順利落幕，財政部北區國稅局為鼓勵民眾使用憑證、健保卡辦理網路申報...
綜合所得稅報稅季順利落幕，財政部北區國稅局為鼓勵民眾使用憑證、健保卡辦理網路申報或以稅額試算完成報稅，及以行動支付繳稅或利用存款帳戶辦理直撥退稅，推出雙重抽獎活動，今天公開抽獎，邀請律師廖永煌見證。記者張裕珍／攝影
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綜合所得稅報稅季順利落幕，財政部北區國稅局為鼓勵民眾使用憑證、健保卡辦理網路申報...
綜合所得稅報稅季順利落幕，財政部北區國稅局為鼓勵民眾使用憑證、健保卡辦理網路申報或以稅額試算完成報稅，及以行動支付繳稅或利用存款帳戶辦理直撥退稅，推出雙重抽獎活動，今天公開抽獎，由局長王綉忠抽出頭獎。記者張裕珍／攝影
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綜合所得稅報稅季順利落幕，財政部北區國稅局為鼓勵民眾使用憑證、健保卡辦理網路申報...
綜合所得稅報稅季順利落幕，財政部北區國稅局為鼓勵民眾使用憑證、健保卡辦理網路申報或以稅額試算完成報稅，及以行動支付繳稅或利用存款帳戶辦理直撥退稅，推出雙重抽獎活動，今天公開抽獎。圖／財政部北區國稅局提供
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