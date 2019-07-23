保衛濕地生態 新北招募濕地珍水志工隊

2019-07-23 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市大漢溪共有8處人工濕地串聯成一條豐富的生態廊道，吸引各種動植物、昆蟲及水棲生物棲息於此，為讓人工濕地生態建設有效利用，新北市政府於2013年成立「新北市濕地珍水志工隊」，讓民眾更了解並珍惜濕地生態，為增加濕地志工隊人力，新北市高灘地工程管理處將辦理「新北市濕地珍水志工」招募，一同為濕地生態環境盡一份心力。

大漢溪人工濕地除了有淨化汙水的功能外，也是生態環境教育及休閒遊憩的重要場域，高管處為了讓人工濕地生態建設有效利用，於2013年時成立新北市濕地珍水志工隊，透過濕地的導覽解說與環境的教育推廣，讓民眾更認識濕地與生活的連結，進而了解、珍惜濕地生態。

為了增加濕地志工隊人力，提供更多的服務，今年高管處將辦理「新北市濕地珍水志工」招募，並於8月31日至9月1日進行濕地珍水志工的「特殊訓練課程」，以循序漸進的方式，學習濕地知識、價值選擇及解說技巧，引導新志工對人工濕地的認識與重視。

而9月7日及9月21日則為「實習解說」課程，透過資深志工實務操作演練，並分享解說經驗，讓新進夥伴瞭解服務內容，提升濕地解說專業技能，完成上述課程訓練後，將遴選出20位適任者進行見習，就能成為新北市濕地珍水志工正式隊員。