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保衛濕地生態 新北招募濕地珍水志工隊

2019-07-23 11:45聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市大漢溪共有8處人工濕地串聯成一條豐富的生態廊道，吸引各種動植物、昆蟲及水棲生物棲息於此，為讓人工濕地生態建設有效利用，新北市政府於2013年成立「新北市濕地珍水志工隊」，讓民眾更了解並珍惜濕地生態，為增加濕地志工隊人力，新北市高灘地工程管理處將辦理「新北市濕地珍水志工」招募，一同為濕地生態環境盡一份心力。

大漢溪人工濕地除了有淨化汙水的功能外，也是生態環境教育及休閒遊憩的重要場域，高管處為了讓人工濕地生態建設有效利用，於2013年時成立新北市濕地珍水志工隊，透過濕地的導覽解說與環境的教育推廣，讓民眾更認識濕地與生活的連結，進而了解、珍惜濕地生態。

為了增加濕地志工隊人力，提供更多的服務，今年高管處將辦理「新北市濕地珍水志工」招募，並於8月31日至9月1日進行濕地珍水志工的「特殊訓練課程」，以循序漸進的方式，學習濕地知識、價值選擇及解說技巧，引導新志工對人工濕地的認識與重視。

而9月7日及9月21日則為「實習解說」課程，透過資深志工實務操作演練，並分享解說經驗，讓新進夥伴瞭解服務內容，提升濕地解說專業技能，完成上述課程訓練後，將遴選出20位適任者進行見習，就能成為新北市濕地珍水志工正式隊員。

高管處表示，「新北市濕地珍水志工」將招募受理30位報名人數，即日起開放線上報名，額滿為止，為鼓勵更多市民朋友走出家門，這次的志工招募將優先錄取未曾在其他單位擔任志工的夥伴，相關招募資訊與簡章請參考高管處官網大漢溪濕地生態廊道服務中心臉書粉絲頁

為讓人工濕地生態建設有效利用，新北高管處今年開始招募20名「新北市濕地珍水志工」...
為讓人工濕地生態建設有效利用，新北高管處今年開始招募20名「新北市濕地珍水志工」。圖／新北市高管處提供
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