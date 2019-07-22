台中市成立公益平台 民間憂善款被吸光

2019-07-22 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市社會局今天成立公益慈善平台，要搭起公私合力做公益的橋樑，不過平台上羅列的11項服務計畫，都是社會局既有方案，民間團體憂心，公益募款不易，盼政府平台開放民間參與，否則政府帶頭募款，會把善款都吸光。台中市社會局表示，公益平台若成效不錯，考慮把民間社福單位納入。

社會局長李允傑昨今上午主持公益慈善平台啟動記者會，邀請長期支持台中社福的企業、基金會、宗教團體與善心人士，共同參與啟動儀式。李允傑說，有許多團體、企業負責人反應，想為台中市做公益，但不知道要找誰接洽、管道在哪裡？公益平台有專人服務、說明，讓善款發揮最大效益。

社會局的公益慈善平台羅列11項計畫，包含日間托老接送服務、身障者住屋修繕計畫、兒少教育發展帳戶、社區巡迴訪視專車、家暴性侵中心專用公務車等。社會局表示，都是目前社會局的服務方案，長期都靠募款來支應。

民間社福團體質疑，這些方案基本上都屬於政府計劃，社會局應該有編列相關預算，現在成立公益慈善平台，會產生磁吸效應，畢竟募款已經很困難了，社會局帶頭成立平台，卻只為公家的計畫募款，會排擠到民間公益勸募。