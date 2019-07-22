髒亂點變遊戲場 瑞芳龍興里整潔有成效

2019-07-22 22:09 觀天下 記者蕭皓文╱瑞芳報導



瑞芳市區的龍興里郵局後方的髒亂點也改造成了遊戲場，並將在暑假期間開放，讓小孩多一處可遊憩的空間。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 瑞芳市區的龍興里積極做好里內資源回收工作，收集到許多可用素材，里長及社區居民發揮創意，製做出許多可愛的狗便袋箱立牌，供民眾使用以提升社區整潔，郵局後方的髒亂點也改造成了遊戲場，並將在暑假期間開放，讓小孩多一處可遊憩的空間。

走進龍興里可見到植株豐富的綠美化社區，里長黃錫基搭配居民認養，以及廢棄水管、盆架重新利用，讓社區盆栽集中管理，也發揮了環保的精神，最近郵局及活動中心周圍立了不少狗便袋箱，這些也是里長與里民用回收物做成，透過方便的服務，提升民眾公德心，附近居民都很有感。

里長黃錫基表示，雖然上週才經歷里環境認證，社區的整潔工作平時就該做到好，居民的生活品質才會有所保障。利用醬油瓶、保麗龍、鐵桶支架，上漆裝飾，打造出四支狗便袋箱立牌，放立於郵局、菜市場附近，路人經過都能做到愛護環境的宣傳效果。

里長黃錫基也指出，位於郵局後方的空地，原為放置沙包的區域，鐵網封住、雜草生長，經過與公所溝通過後，將原瑞芳廣場的遊樂器材遷移至此，加上彩繪與植栽美化，現在只差地墊完成與安全性評估，目前預計在暑假期間開放，到時便能提供給市區的大人小孩，方便舒適的玩樂場所。