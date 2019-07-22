淡水施家古厝說明會解爭議 整修將復工

2019-07-22 22:09 觀天下 記者許端驛╱淡水報導



淡水施家古厝爭議不斷，新北市政府開了一場說明會後，文化局將會在8月復工淡水施家古厝修復。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水施家古厝爭議不斷，因為與淡水都市計畫六號道路的衝突，造成正反不同意見，古蹟修復工程自從2013年度停工到現在。日前新北市政府開了一場說明會，許多關心的民眾表達意見後，文化局將會在8月復工淡水施家古厝修復，未來將串聯周邊文化資產景點，吸引觀光人潮。

淡水施家古厝原本要修復古蹟的預算遭新北市議會凍結，從2013年度停工到現在，這一座在2005年定為市定古蹟的施家古厝，有民眾認為完整度不足，應該遷移，讓道路得以開闢，但另一方民眾則認為，即是古蹟，就必需依法修復，因此日前新北市政府，也開了一場說明會，許多關心的民眾表達意見。

支持開闢道路的民眾表示，古蹟完整度不高，應該另尋地址遷移，不應該影響消防進出的安全。

傾向修復古蹟的民眾則說，施家古厝對淡水早期文化歷史佔重要地位，又是古蹟，六號道路並非國家安全重大建設，應該讓古厝修復。

對此施家古厝停工多年，中央文化部多次要求改善，而市府文化局也在今年提出未來計畫道路開闢與古蹟修復的規畫。

新北市政府祕書長林祐賢表示，文化局將會在8月復工淡水施家古厝修復。

新北市政府秘書長林祐賢在說明會上也說，六號道路可以用任何行式來開闢，有可能是人行步道，而施家古厝修復，文化部法令相當清楚，是必需修復，在未來將串聯周邊文化資產景點，吸引觀光人潮，為淡水觀光增添新亮點。