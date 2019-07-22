影╱父親節將到 侯友宜自嘆「不是標準好爸爸」

2019-07-22 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市長侯友宜今下午向新北市模範父親之一的楊文雄道賀，楊文雄為了照顧唐氏症且小時中風的兒子，不僅強迫自己鍛鍊體力，也努力工作讓一家5口脫離中低收入戶，侯友宜不禁感嘆，自己不是標準的好爸爸，也不是學習的對象，楊文雄是真正的模範父親。

今年59歲的楊文雄與太太育有1女2男，長子「翔翔」是唐寶寶，長女則在法國巴黎廚藝學院進修，並在當地擔任糕點師傅，次子今年以優異成績畢業於本大阪ECO動物海洋專門學校。

楊文雄說，其實1992年搬家到新北泰山時還是中低收入戶，翔翔罹患唐氏症又2次中風，妻子辭去工作照顧孩子，他除了要負擔經濟重擔外，還要每天接送孩子到學校，呈現蠟燭兩頭燒。

「做好2件事，責任與快樂的事」楊文雄說，每天有照顧、工作的責任外，還是要做自己喜歡的事情，自己喜歡跑步所以參加路跑賽事，還能帶著孩子一同外出，且30年來如一日。

楊文雄為了照顧翔翔，也擔心因包尿布而造成濕疹，堅持讓翔翔穿寬鬆褲子，並陪伴在旁半夜協助起床如廁，另外為了讓翔翔延緩身體機能衰退，假日會一起登山踏青，也成了父子倆最快樂的光光。