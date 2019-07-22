汐止金龍湖管理綁手綁腳 議員盼買下來

2019-07-22 22:07 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



新北副市長陳純敬現場會勘，有議員就提出，希望能拿到金龍湖的主導權，建議每年編經費把金龍湖買下來。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區金龍湖是新北第一大湖，不過，因為所有權人是七星農田水利會，新北市政府要做環境營造及清淤綁手綁腳，今(22)日下午新北副市長陳純敬現場會勘，有議員就提出，希望能拿到金龍湖的主導權，建議每年編經費把金龍湖買下來。

市議員周雅玲指出，金龍湖面積13.4公頃，是台北都會區第一大湖，早期是農田灌溉用，現在則成了附近居民休閒散步的觀光景點，不過，這幾年污水排入、水芙蓉、布袋蓮佔據湖面，每年經編費清，成效不大，一直以來都建議，是不是能夠比照台北市大湖公園把湖買下來，拿到主導權，這樣新北市政府在做環境營造才不會受限地主七星農田水利會。

市議員張錦豪表示，每天到金龍湖散步休閒的人很多，如何打造觀光景點，也認為要拿到主導權，建議未來是不是有機會修法三讀通過，讓七星農田水利會改為官派，這樣市政府未來有什麼規劃想做，也比較不會受到限制。

市議員白珮茹服務處主任陳志明說，金龍湖周邊環境後續整修，最近新的木棧道完成，休閒環境品質提昇，不過，也希望週邊設施能夠更完善。

一直以來金龍湖維管權責機關眾多，誰來管界線模糊，無法有效積極處理，所以，新北市副市長找了相關單位到現場會勘，也聽聽地方的意見。當天包括議員、里長們都來表達對金龍湖的看法與期待

新北市副市長陳純敬表示，金龍湖是新北市第一大湖，來之前不知道地方的需求，當天會勘後，也將進一步了解，再做後續處理，打造觀光休閒區，讓美麗湖泊能夠永續下去。