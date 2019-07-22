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翻糖黏土鮮豔又寫實 萬里長輩體驗ＤＩＹ

2019-07-22 22:06觀天下 記者廖品涵╱萬里報導

萬里公所帶著公共托老中心的長輩來報名體驗，不但為托老中心課程增添多元性，也透過翻...
萬里公所帶著公共托老中心的長輩來報名體驗，不但為托老中心課程增添多元性，也透過翻糖黏土的捏塑，訓練長輩的手眼協調。 圖／紅樹林有線電視提供
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暑假期間萬金石海洋社大的翻糖黏土課程，利用萬里公所一樓的藝文展覽空間展出，並辦理手作ＤＩＹ的體驗課程，顏色鮮豔又寫實的作品吸引民眾的目光，區公所也帶著公共托老中心的長輩來報名體驗，不但為托老中心課程增添多元性，也透過翻糖黏土的捏塑，訓練長輩的手眼協調。

萬里區長粘雪琴表示，翻糖蛋糕顏色鮮豔漂亮，總是吸引大家目光，為了讓翻糖捏塑的成品更持久，萬金石海洋社大的老師特別換用翻糖黏土來做作品，透過暑假期間公所一樓的展示，要讓北海岸的大小朋友來欣賞，也趁著難得的ＤＩＹ課程讓托老中心的長輩都來嘗試，做出屬於自己的作品。

萬金石海洋社大主任王訢表示，整個暑假期間在公所一樓的展覽室都可以見到翻糖黏土的作品展示，萬金石海洋社大也希望可以透過多元的課程幫助更多二度就業或是退休學習第二專長的朋友，而翻糖黏土的課程深受長輩與家長的喜愛，在今年九月也會在萬里公所來開課，萬金石海洋社大歡迎民眾踴躍報名。

帶著長輩們一步一步慢慢的捏塑翻糖黏土，老師說，這個翻糖黏土其實就是翻糖蛋糕的延伸，只是保存性更長久，希望透過課程開設要推廣這項技藝，要讓北海岸的長輩與孩子們接觸不一樣的藝術媒材，進而訓練手腦協調，也刺激大小肌肉運動發展。

萬里
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