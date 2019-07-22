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暴雨炸襲台北市 大安森林公園周邊現災情

2019-07-22 18:22聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

北市下午發生豪大雨，根據台北市災害應變中心統計，全市至少18處發生積淹水災情，其中，大安區半小時時雨量達99.5毫米，刷新觀測站歷史紀錄；大安森林公園周邊出現淹水災情，有車輛因遭水淹而拋錨，民眾只得在路旁等候拖吊車處理。

台北市下午發生豪大雨，大安森林公園旁周邊道路淹水，有車輛遭水淹拋錨，駕駛只得在路...
台北市下午發生豪大雨，大安森林公園旁周邊道路淹水，有車輛遭水淹拋錨，駕駛只得在路旁等後拖吊車救援。記者侯永全／攝影
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台北市下午發生豪大雨，大安森林公園旁周邊道路淹水，有車輛遭水淹拋錨，駕駛只得在路...
台北市下午發生豪大雨，大安森林公園旁周邊道路淹水，有車輛遭水淹拋錨，駕駛只得在路旁等後拖吊車救援。記者侯永全／攝影
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台北市下午發生豪大雨，大安森林公園旁的馬路淹水，水退後，路旁滿是枯葉。記者侯永全...
台北市下午發生豪大雨，大安森林公園旁的馬路淹水，水退後，路旁滿是枯葉。記者侯永全／攝影
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台北市下午發生豪大雨，大安森林公園旁的馬路淹水，水退後，路旁滿是枯葉，排水口的水...
台北市下午發生豪大雨，大安森林公園旁的馬路淹水，水退後，路旁滿是枯葉，排水口的水仍一直不斷宣洩。記者侯永全／攝影
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北市淹水大安森林公園
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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