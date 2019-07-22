暴雨炸襲台北市 大安森林公園周邊現災情

相關新聞
影╱父親節將到 侯友宜自嘆「不是標準好爸爸」2019-07-22 18:36
新北遭豪大雨襲擊 新店永和多處積淹水現已退2019-07-22 18:30
豪雨特報狂襲 大安森林公園時雨量破136毫米2019-07-22 18:12
暴雨炸襲台北市大安區 超過10餘處積淹水2019-07-22 17:23
北市下午大暴雨 台北捷運4站出口周邊大積水2019-07-22 17:19
台中市成立公益平台 民間憂善款被吸光2019-07-22 19:20
新店午後暴雨 區公所緊急成立應變小組2019-07-22 17:10
北市大雷雨 大安森林公園時雨量136毫米2019-07-22 17:02
取消印花稅？ 侯友宜：預算編不出來2019-07-22 16:50
影／雨彈來襲北市多處積淹水 小巨蛋周邊水淹小腿肚2019-07-22 16:31
午後暴雨 北市府緊急開設災害應變中心2019-07-22 16:12
去年北市癌症居十大死因首 自殺人數上升2019-07-22 15:14
隱身巷弄的無家者共融空間 重修舊好工作站啟用2019-07-22 14:51
不滿攤位設計 環南市場抽籤爆口角2019-07-22 14:06
捐髮做愛心 侯友宜「捲髮」不能捐2019-07-22 13:56
金瓜石社區參與式預算 把記憶「蓋」回來勝出2019-07-22 13:35
37歲女施用海洛英流產 新北協助藥癮孕婦最高補助4萬2019-07-22 13:07
新北清除obike共4172輛 中永和地區最多2019-07-22 12:32
當地特色結合溪流整治 石碇永定溪榮獲金質獎2019-07-22 12:07
環南中繼市場抽籤 蔬菜攤商拉布條抗議拒抽2019-07-22 11:28
影／環南中繼市場抽籤 攤商抗議設計不良拒絕接受2019-07-22 09:38
無力負擔120萬年租金 新北首座無人圖書館月底熄燈2019-07-22 07:38
三重區新籃球場躲雨、躲太陽 卻被天花板蓋火鍋2019-07-22 07:30
失業轉種水耕菜 闢出5溫室2019-07-22 00:32
採運動中心模式 青年公園整合成運動園區2019-07-22 00:26
北捷遺失物半年近15萬件 70公分維尼也弄丟2019-07-22 00:11
新北大雨淹水 二重疏洪道一度封閉2019-07-22 00:06
侯友宜接雲寺參拜 贈匾感謝2019-07-21 23:50
板橋無人圖書館 月底關門2019-07-21 23:44
國宅轉型私宅 遊具失修該誰管？2019-07-21 23:26
危老陷整合難題 專家籲政府多宣導2019-07-21 23:23
北市老屋重建核准案 逾半產權單純2019-07-21 23:02
環南市場爆公開抽籤後遭移號 市場處：現場推算有誤2019-07-21 17:44
強降雨襲新北 疏洪道部分路段積水封路2019-07-21 17:42
影╱超商女鬼太嚇人 只玩一天就收場讓大家撲空2019-07-21 17:01
回響／獨特文化「新店渡」不消失 公所將招標雇擺渡人2019-07-21 15:54
40歲失業不失志 新北青農智慧化水耕蔬菜2019-07-21 15:11
環南市場明再辦抽籤 攤商揚言將集體抗議2019-07-21 14:42
2周騎單車環島1012K 三峽高關懷生學獨立2019-07-21 14:19
熱門文章
影／雨彈來襲北市多處積淹水 小巨蛋周邊水淹小腿肚2019-07-22 16:31
溪頭加油站夜間被當成露營停車場 警方竟無法可罰！2019-07-22 11:29
暴雨炸襲台北市大安區 超過10餘處積淹水2019-07-22 17:23
李佳芬農舍涉違章查報作業 密件呈雲林縣政府2019-07-22 11:06
北市下午大暴雨 台北捷運4站出口周邊大積水2019-07-22 17:19
台南市警局長交接 謝龍介開砲：歷來最詭異的警局調動2019-07-22 12:29
無力負擔120萬年租金 新北首座無人圖書館月底熄燈2019-07-22 07:38
雨過天晴阿里山日出雲海雲瀑 美景一次看個夠遊客讚嘆2019-07-21 21:36
午後暴雨 北市府緊急開設災害應變中心2019-07-22 16:12
苗栗縣警局長翁群能上任 迎來首任女性副局長邱麗宜2019-07-22 12:36
房租津貼補助今天開始申請 百餘人湧入高市府2019-07-22 10:20
高市府將人事異動 傳洪東煒掌土開公司2019-07-22 16:04
劉炯錫反對台東焚化爐啟用 台東縣環保局：垃圾放哪？2019-07-22 11:53
暴雨下不停 北市大安區降雨量破紀錄2019-07-22 16:49
設備殘缺收費艦級 碧砂遊艇旗艦港被譏是笑話2019-07-22 09:35
三重區新籃球場躲雨、躲太陽 卻被天花板蓋火鍋2019-07-22 07:30
雲林縣警察局新卸任局長交接 顏旺盛履新2019-07-22 10:59
中台灣影視基地 今開幕營運2019-07-21 23:50
台南市新任警察局長布達 周幼偉走馬上任2019-07-22 13:03
單車界神力女超人陳榆妡熱心公益 人美心也美2019-07-22 11:01
水果也走懷舊風 鶯歌桃飆天價2019-07-22 07:42
北市大雷雨 大安森林公園時雨量136毫米2019-07-22 17:02
加碼「會呼吸的人行道」 中市環中路2段花1.7億2019-07-21 21:39
新北大雨淹水 二重疏洪道一度封閉2019-07-22 00:06
車禍太多 基隆八堵車站前將禁止車輛迴轉2019-07-22 14:31
新店午後暴雨 區公所緊急成立應變小組2019-07-22 17:10
竹市推綠屋頂減緩熱島效應 補助歷年最高2019-07-22 14:11
標識不明 中壢中新地下道銜接像走迷宮2019-07-21 23:39
不敵極端氣候 他廢40年葡萄園2019-07-21 23:39
糖朝今起在花蓮新天堂樂園試營運 銅板價嘗鮮2019-07-22 16:33
影／什麼是「嘟好燒」？咬一口才知香Q軟的百年美食2019-07-21 21:30
影╱雄工PU跑道淹水隆起如彈簧床影片瘋傳 校方：已復原2019-07-21 20:28
影╱中台灣影視基地營運 石靜文：唯一配有造浪池的片廠2019-07-22 15:51
垃圾山惡臭難忍 莿桐村民封路阻垃圾車進入2019-07-22 11:36
全台首座鐵路隧道 發包修復2019-07-21 23:55
對岸媽祖廟參香被滲透？ 藍議員批林飛帆「數典忘祖」2019-07-22 17:13
硬停婦幼車位爆發停車糾紛 網譴責：輕浮老屁孩2019-07-22 13:46
時力邱顯智捍衛主權平權勞權 挺林佳瑋進國會2019-07-21 21:43
取消印花稅？ 侯友宜：預算編不出來2019-07-22 16:50
影響峨眉遊湖觀光 竹縣府攜手水利會提高整治經費3倍2019-07-22 10:00
留言