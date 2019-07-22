取消印花稅？ 侯友宜：預算編不出來

2019-07-22 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



工商界提議廢除每年高達120餘億元的印花稅，現傳出行政院可望於25日拍板，最快明年免繳印花稅，新北市長侯友宜說，中央政府應該要有配套措施，就新北市而言，統籌分配款每年少150億到2百億，新北地大人多，取消印花稅新北將減少10億稅收。

侯友宜說，中央如果要取消印花稅，一定要體恤到地方財源不足，會排擠所有相關的預算，中央一定要另闢新的財源來支持的地方稅，這樣才有辦法讓地方的各項建設能夠往前走，懇請中央取消地方稅時，一定要深思熟慮。

侯友宜指出，中央有一套清楚的稅收算法，要兼顧讓地方跟中央，依地方首長來說，每項稅收都是讓地方向前走的最大支持，也許很多人看印花稅是很久的課稅方式，要不要調整請中央思考，但要把新財源講清楚，再來取消印花稅。

至於取消印花稅是否為選舉考量？侯友宜說，他從來不想去猜測是不是跟選舉有關係，不管是不是選舉，相信地方在面臨困境時，中央一定要深思熟慮，不是說哪一種團體講一些方式，覺得這是好的就把它取消掉。

侯友宜表示，像社會福利、基礎建設都會無法做下去，尤其地方預算的編列已經非常困難，甚至快編不出來，新北跟其他六都比較起來，平均每人的預算是六都最低，中央給新北的統籌分配稅款也是六都最低。