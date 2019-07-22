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去年北市癌症居十大死因首 自殺人數上升

2019-07-22 15:14聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市衛生局今天公布北市去年十大死因，慢性疾病囊括7項，每100人中約有64.3人死於慢性疾病，惡性腫瘤則蟬聯47年榜首；而十大癌症死因中，肺癌、大腸癌則分別連續33年及5年位居第一與第二；另外，北市去年自殺人數達349人，也較前年增加32人。

台北市去年有1萬8050人死亡，較前年多416人，死亡者平均年齡為76.4歲，較全國73歲高，其中十大主要死因死亡人數占總死亡人數的78%，第一名為惡性腫瘤占29%，其他依序為心臟疾病16.6%、肺炎9%、腦血管疾病6.4%、糖尿病3.8%、腎炎等腎病症候群及腎病變3.4%、慢性下呼吸道疾病2.8%、事故傷害2.5%、敗血症2.5%、高血壓性疾病2.1%。

衛生局統計室主任沈忠憲分析，依性別觀察，死亡人數是男高於女，男性是女性的1.3倍；而男女都是死因前四名都是惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎及腦血管疾病；若以年齡層觀察可發現，15到24歲青少年死因前三名分別為事故傷害29.9%、自殺22.1%及惡性腫瘤16.9%，而25到44歲、45-64歲、65歲以上3個年齡層，首要死因則都是惡性腫瘤。

另外，北市去年自殺人數達349人，也較前年增加32人，衛生局分析45到64歲人數最多，占38.1%，其次為65歲以上，占28.9%；自殺死亡率為每十萬人口13人，相較前年增10.6%。

衛生局心理衛生科長曾光佩說，去年自殺人數有明顯增加的族群是「15~24歲女性」、「45~64歲男性」及「65歲以上長者」，自殺死亡者約有6成在死亡前留有訊息，且對採取死亡行為感到矛盾，

聯合醫院松德院區院長楊添圍說，導致自殺的原因有很多，常見情緒低落與人際關係困擾外，15到24歲女性另有校園適應議題，45到64歲男性則有經濟議題，而65歲以上長者多為生理疾病因素導致；而英國研究也顯示91%年輕人使用社群媒體，其中六分之一的年輕人曾感到焦慮和沮喪，過度依賴及使用社群媒體也出現睡眠問題、對自我感到悲觀及遭遇網路霸凌等，導致年輕人過去25年來，感到焦慮和沮喪的比率大增70%。

對此，自殺防治中心也呼籲年輕女性及熟齡男性要能「放心、寬心、開心」，放下執著的心情，心情差找好友紓壓，若感到心理困擾，也可就近到12行政區健康服務中心及社區心理衛生中心進行一對一心理諮詢。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

北市衛生局統計室主任沈忠憲。圖／衛生局提供
北市衛生局統計室主任沈忠憲。圖／衛生局提供
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北市衛生局心理衛生科科長曾光佩。圖／衛生局提供
北市衛生局心理衛生科科長曾光佩。圖／衛生局提供
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台北市立聯合醫院松德院區院長楊添圍。圖／衛生局提供
台北市立聯合醫院松德院區院長楊添圍。圖／衛生局提供
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腫瘤北市
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