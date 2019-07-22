隱身巷弄的無家者共融空間 重修舊好工作站啟用

2019-07-22 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市社會局成立「重修舊好工作站」，耗時1年活化市府老舊宿舍，與社團法人人生百味文化建構協會合作，改造成失業無依者、無家者的培力基地。透過提供銅板價的食物、舒適的空間，免費開放的盥洗、洗衣、烘衣的服務，讓疲憊與受傷的人在此充電，重新出發。

台北市副市長蔡炳坤表示，「重修舊好」命名取其寓意，希望可以營造一個共融的空間，讓遭遇貧窮、失敗或挫折的人來到現場，獲得幫助、慰藉、經驗分享；這裡結合待用咖啡的概念，當我來到此處，坐下來喝杯咖啡、吃個早餐，也能在櫃台登記一杯咖啡，讓下一個人享用。

「他們真的可以在這裡得到幫助嗎？」蔡炳坤說，這是需要思考的問題，不希望這裡變成一般人進來吃早餐、喝咖啡的地方，而是讓無家者與社會大眾共融的空間，也讓貧窮者能有一個有尊嚴的休息空間。

人生百味文化建構協會負責人巫彥德表示，空間面積不大，1樓販售餐點，2樓有辦公室與教室，每月舉辦藝術、維修小家電等培力課程，3樓則是一個開放的露台。

「以往設立服務無家者的據點，很容易被鄰居排斥，希望透過這個舒適的空間，用商店形式包裝，實現共融的可能」，巫彥德說。

這裡也是北台灣目前唯一一處提供給女性無家者洗澡的據點，此外也設有洗衣機、烘衣機，讓無家者免費使用。

社會局表示，市府提供場地與2名人力的費用，其餘營運費則須由人生百味籌資。目前店內也有簡易菜單，包括飲品、馬鈴薯燉肉與咖哩飯等，並提供銅板價的「口袋有零錢套餐」。