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隱身巷弄的無家者共融空間 重修舊好工作站啟用

2019-07-22 14:51聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市社會局成立「重修舊好工作站」，耗時1年活化市府老舊宿舍，與社團法人人生百味文化建構協會合作，改造成失業無依者、無家者的培力基地。透過提供銅板價的食物、舒適的空間，免費開放的盥洗、洗衣、烘衣的服務，讓疲憊與受傷的人在此充電，重新出發。

台北市副市長蔡炳坤表示，「重修舊好」命名取其寓意，希望可以營造一個共融的空間，讓遭遇貧窮、失敗或挫折的人來到現場，獲得幫助、慰藉、經驗分享；這裡結合待用咖啡的概念，當我來到此處，坐下來喝杯咖啡、吃個早餐，也能在櫃台登記一杯咖啡，讓下一個人享用。

「他們真的可以在這裡得到幫助嗎？」蔡炳坤說，這是需要思考的問題，不希望這裡變成一般人進來吃早餐、喝咖啡的地方，而是讓無家者與社會大眾共融的空間，也讓貧窮者能有一個有尊嚴的休息空間。

人生百味文化建構協會負責人巫彥德表示，空間面積不大，1樓販售餐點，2樓有辦公室與教室，每月舉辦藝術、維修小家電等培力課程，3樓則是一個開放的露台。

「以往設立服務無家者的據點，很容易被鄰居排斥，希望透過這個舒適的空間，用商店形式包裝，實現共融的可能」，巫彥德說。

這裡也是北台灣目前唯一一處提供給女性無家者洗澡的據點，此外也設有洗衣機、烘衣機，讓無家者免費使用。

社會局表示，市府提供場地與2名人力的費用，其餘營運費則須由人生百味籌資。目前店內也有簡易菜單，包括飲品、馬鈴薯燉肉與咖哩飯等，並提供銅板價的「口袋有零錢套餐」。

此外，店內陳設許多都市貧窮議題的書籍、展品，並呈現人生百味與紡織廠合作，以5倍價格收購無家者撿拾的寶特瓶（賣給回收商每個寶特瓶只0.08元），再由紡織廠生產出特殊布料製作環保袋等產品。

2樓的教室。記者魏莨伊／攝影
2樓的教室。記者魏莨伊／攝影
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台北市社會局成立「重修舊好工作站」，今舉行啟用典禮。圖／北市社會局提供
台北市社會局成立「重修舊好工作站」，今舉行啟用典禮。圖／北市社會局提供
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免費開放的盥洗、洗衣、烘衣的服務。記者魏莨伊／攝影
免費開放的盥洗、洗衣、烘衣的服務。記者魏莨伊／攝影
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「重修舊好工作站」提供北台灣唯一女性無家專屬的洗澡據點。記者魏莨伊／攝影
「重修舊好工作站」提供北台灣唯一女性無家專屬的洗澡據點。記者魏莨伊／攝影
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「重修舊好工作站」提供北台灣唯一女性無家專屬的洗澡據點。記者魏莨伊／攝影
「重修舊好工作站」提供北台灣唯一女性無家專屬的洗澡據點。記者魏莨伊／攝影
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台北市社會局成立「重修舊好工作站」，今舉行啟用典禮。圖／北市社會局提供
台北市社會局成立「重修舊好工作站」，今舉行啟用典禮。圖／北市社會局提供
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3樓的露台。記者魏莨伊／攝影
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