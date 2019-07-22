金瓜石社區參與式預算 把記憶「蓋」回來勝出

2019-07-22 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



新北市立黃金博物館第4屆金瓜石社區參與式預算提案，共收到3案，投票結果，張傳益等人募款籌設金瓜石文化館，把共同記憶「蓋」回來；還有吳麗君提出的水金九在地文化走讀計畫勝出，各獲得9萬元的預算執行，金瓜石居民對家鄉的熱誠執行成果，會在年底公布於黃金博物館官網及FB。

黃金博物館指出，7月13日投票當日，一大早就有居民前來排隊投票，攜家帶眷，很熱鬧。

今年獲得總票數前2名的提案計畫分別是「金瓜石文化館再利用開放參觀計畫」以及「水金九在地文化走讀計畫」，這2個提案將可各獲得9萬元的預算執行。

館長洪嘉駿表示，他們自105年開始辦理參與式預算，收到來自在地居民的熱情回應，當中不乏優秀創意，執行成果也不斷地在社區發酵，奠基於過去幾年的良好經驗，黃金博物館才得以持續在社區推動參與式預算。

今年收到3則來自地方居民充滿著創意與活力的提案，可以看出在地居民為地方事的付出，這也成為黃金博物館可以多年持續耕耘地方的動力。

本次獲得最高票的提案是張傳益的「金瓜石文化館再利用開放參觀計畫」，他說，金瓜石祈堂老街已經沒落30年，他們想到發展觀光產業，看能不能留住年輕人，為老街欄杆上色是第一步，雖然被罵翻，但人潮的確多了，他們再利用活動中心開設金瓜石文化館，喚起大家對礦山文化的記憶，這是第二步，目前只有周五，六，日開館。

他和蕭錦耀，蕭錦章幾個在地朋友，把金瓜石最具代表的建築物，例如醫院，電影院，圖書館，俱樂部，再「蓋」回來，共做了13座模型，4、5座會動的索道，開館後吸引很多人募名而來。

張傳益說，他對中山堂電影院印象最深刻，它的模型也做的最像。位於時雨中學的中山堂，他們小時候都跟著大人去看二輪電影，蔣公生日那天，大家排隊行三鞠躬禮就可以領壽桃。

當礦工很危險，大家喜歡結拜，都在允發食堂辦桌，這家店的卜肉很有名，什錦麵也很好吃，但那個懷念的味道現在吃不到了。