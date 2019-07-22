37歲女施用海洛英流產 新北協助藥癮孕婦最高補助4萬

2019-07-22 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市一名37歲媽媽「小惠（化名）」因施用海洛英及安非他命，首胎嬰兒夭折、第二胎嬰兒出現戒斷症候群及疑似過動症狀，後期曾再多次懷孕但都流產，去年接受系列協助，年初順利誕下男嬰。新北市衛生局推「藥物濫用婦女醫療支持服務」，從產前到產後，提供每位婦女最高4萬元補助費用。

新北市衛生局長陳潤秋表示，臨床上濫用藥物的孕婦，較可能造成胎死腹中、早產，或胎兒先天性異常、畸形、生長遲緩、或學習障礙以及新生兒戒斷症候群等等，甚至嬰兒在未來有較高犯罪及濫用藥物的傾向。

亞東醫院小兒科醫師梁翔也說，有藥癮媽媽生下的孩子，體重都會比較輕及呼吸道問題，會有「新生兒戒斷症候群」，代表胎兒透過媽媽接觸到藥物，小朋友出生後，藥物斷掉就會出現一些症狀，以嗎啡為例，小朋友出生後可能會興奮、睡不著、會顫抖，嚴重的話可能會抽筋，腸胃道則是會拉肚子等，「越早介入正規產檢，告知有藥癮狀況，對於孩子出生後症狀有較大機會減緩。」

陳潤秋說明，藥物濫用婦女醫療支持服務給予有藥癮孕婦全方位的協助，包括懷孕前避孕方式指導、避孕器及結紮的生育保健；到懷孕後唐氏症、頸部透明帶超音波、高層次超音波、X染色體脆折症、脊椎性肌肉萎縮症的孕程產檢；還有產後母嬰醫療照護與傳染病防治等，每位婦女視診療項目最高可補助4萬元。