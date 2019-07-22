新北清除obike共4172輛 中永和地區最多

2019-07-22 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



oBike棄置亂象，新北市交通局聯合環保局、警察局和高灘地管理處執行清除行動，截至今天為止，共計移置拖吊4172輛，以中永和地區最多，其次是三重區，已移置八里拖吊場，接下來會通知廠商限期20天領回、公告拍賣3個月後，將依「新北市移置保管妨礙交通車輛自治條例」公告拍賣。

新北市交通局長鍾鳴時表示，oBike業者缺乏自主管理能力，車輛破損故障，違停棄置妨礙市容景觀，屢遭民眾檢舉，己多次通知業者仍無法有效改善，因此今年6月嚴禁oBike利用新北市道路布放車輛營業，並調派民間拖吊業者，全力清除遭棄置的oBike超過1千多輛。

新北市交通局6月20日起聯合環保局、警察局和高灘處執行專案行動，動員29區清潔隊人力加強清除，截至今天，共計清除4172輛，已全部移置八里拖吊場。

交通局停車營運科長許芫綺表示，oBike拖吊以中永和地區最多，拖吊400多輛，其次三重區有300多輛，汐止和五股也有260多輛，而最遠甚至到金山、萬里，連平溪、坪林也拖吊清除20多輛，交通局多次寄發雙掛號的公文，要求業者自主巡查，並通知領回oBike，但全都未果。