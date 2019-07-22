新北清除obike共4172輛 中永和地區最多
oBike棄置亂象，新北市交通局聯合環保局、警察局和高灘地管理處執行清除行動，截至今天為止，共計移置拖吊4172輛，以中永和地區最多，其次是三重區，已移置八里拖吊場，接下來會通知廠商限期20天領回、公告拍賣3個月後，將依「新北市移置保管妨礙交通車輛自治條例」公告拍賣。
新北市交通局長鍾鳴時表示，oBike業者缺乏自主管理能力，車輛破損故障，違停棄置妨礙市容景觀，屢遭民眾檢舉，己多次通知業者仍無法有效改善，因此今年6月嚴禁oBike利用新北市道路布放車輛營業，並調派民間拖吊業者，全力清除遭棄置的oBike超過1千多輛。
新北市交通局6月20日起聯合環保局、警察局和高灘處執行專案行動，動員29區清潔隊人力加強清除，截至今天，共計清除4172輛，已全部移置八里拖吊場。
交通局停車營運科長許芫綺表示，oBike拖吊以中永和地區最多，拖吊400多輛，其次三重區有300多輛，汐止和五股也有260多輛，而最遠甚至到金山、萬里，連平溪、坪林也拖吊清除20多輛，交通局多次寄發雙掛號的公文，要求業者自主巡查，並通知領回oBike，但全都未果。
許芫綺表示，初步估算業者積欠的移置費和保管費達995萬餘元，將依「新北市移置保管妨礙交通車輛自治條例」公告拍賣；交通局已擬定「新北市共享運具經營業管理自治條例」，將送法制局法規會審查，後續再經市政會議、市議會通過後發布實施，以有效管理共享運具，遏止oBike亂象再生。若發現違停棄置的oBike ，可透過1999專線通報。
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