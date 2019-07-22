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北市警布達交接 沈炳信接中正一分局長

2019-07-22 12:17中央社 台北22日電

因應警政署調整54名高階警官，台北市警察局今天舉行卸新任分局長、大隊長布達交接，其中，原文山第二分局分局長沈炳信接任中正第一分局分局長，他說，自己將全力以赴。

市警局今天舉行「卸新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，包括5個分局及交通警察大隊卸、新任分局長、大隊長進行交接、到任，由市警局局長陳嘉昌主持。

由於原中正一分局分局長廖材楨陞任警政署基隆港務警察總隊總隊長，遺缺由沈炳信接任。

陳嘉昌致詞表示，沈炳信曾任警政署保安科科長，專責處理群眾鬥毆事件，隨後又歷任市警局中正二分局分局長及文山二分局長等職務，相關經歷豐富，由於北市一年陳抗活動約3000場，所以特別調任沈炳信擔任中正一分局長，盼在其率領下，繼續維持歷任良好基礎。

此外，因為原松山分局分局長呂新財陞任警政署保安警察第六總隊副總隊長；原市警局交通警察大隊大隊長姜祖培陞任市警局警政監。

陳嘉昌說，文山二分局分局長遺缺則由原內政部警政署科長范織坤接任；松山分局分局長由原士林分局分局長黃勝源接任；士林分局分局長由原北投分局分局長吳進宗接任；北投分局分局長由原市警局行政科科長高鎮文接任；交通警察大隊大隊長由原市警局保安科科長陳明志接任。

針對台北市議員王浩昨天指出，北市今年上半就發生95起聚眾鬥毆事件，平均不到2天就有1件。陳嘉昌也說明，去年起就加強關注北市街頭鬥毆事件，不論案件大小都徹底防治、依法偵辦，且在六都中屬相對較平穩地區。

沈炳信會後受訪表示，中正一分局在歷任分局長努力經營下，處理各項陳抗活動都有一定經驗和標準作業程序，未來將持續率局內同仁全力以赴，戮力維護北市治安。

沈炳信(右)。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
沈炳信(右)。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
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