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當地特色結合溪流整治 石碇永定溪榮獲金質獎

2019-07-22 12:07聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

為整治新北市石碇區永定溪，新北市農業局進行「石碇區永定里姑娘廟前野溪整治工程」，透過溪岸整治工程，打造具有在地特色的水域休憩環境，經2019國家卓越建設獎評選委員的肯定，榮獲最佳環境文化類金質獎殊榮。

石碇區姑娘廟前的永定溪，因受到歷年颱風的影響，造成大量土石及樹木堆積於溪床，導致排洪斷面不足，為了避免影響溪流兩側道路的行車安全，農業局於2018年初開始進行規劃，並請生態專家到溪流周遭做生態調查，以掌握溪流整治前後的基礎生態資料。

生態調查後，便依照生態整治理念，規劃適合溪流整治的減輕、補償、迴避、縮小等工法來施作，採用椰子殼做成魚穴的固床工，提供如台灣馬口魚、臺灣石(魚賓)及蝦蟹類等水生動物棲息，並在護岸兩側種植台灣特有種烏來杜鵑等原生植物，不但達到生態復育，還將當地財神廟元寶造型融入工程設計中，弧形狀固床工及財神爺的入口意象，展現當地人文特色。

農業局表示，近年生態保育意識抬頭，對於溪流整治工程以生態為基礎、安全為導向，減輕對自然環境造成傷害，而這次永定溪工程，除了溪流的整治外，也整理周邊環境，並串聯景觀步道，建立一個具友善生態的水域環境，因此，參加2019國家卓越建設獎最佳環境文化類，得到評選委員一致肯定，並榮獲金質獎殊榮。

永定溪整治施工前，原有的固床工損壞、溪流土砂堆積、河道束縮。圖／新北市農業局提供
永定溪整治施工前，原有的固床工損壞、溪流土砂堆積、河道束縮。圖／新北市農業局提供
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永定溪整治施工後，新設置漿砌石護岸並種植腎蕨。圖／新北市農業局提供
永定溪整治施工後，新設置漿砌石護岸並種植腎蕨。圖／新北市農業局提供
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永定溪整治施工後，溪流護岸旁設置綠帶及鋪設石板步道。圖／新北市農業局提供
永定溪整治施工後，溪流護岸旁設置綠帶及鋪設石板步道。圖／新北市農業局提供
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