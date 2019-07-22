當地特色結合溪流整治 石碇永定溪榮獲金質獎

2019-07-22 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為整治新北市石碇區永定溪，新北市農業局進行「石碇區永定里姑娘廟前野溪整治工程」，透過溪岸整治工程，打造具有在地特色的水域休憩環境，經2019國家卓越建設獎評選委員的肯定，榮獲最佳環境文化類金質獎殊榮。

石碇區姑娘廟前的永定溪，因受到歷年颱風的影響，造成大量土石及樹木堆積於溪床，導致排洪斷面不足，為了避免影響溪流兩側道路的行車安全，農業局於2018年初開始進行規劃，並請生態專家到溪流周遭做生態調查，以掌握溪流整治前後的基礎生態資料。

生態調查後，便依照生態整治理念，規劃適合溪流整治的減輕、補償、迴避、縮小等工法來施作，採用椰子殼做成魚穴的固床工，提供如台灣馬口魚、臺灣石(魚賓)及蝦蟹類等水生動物棲息，並在護岸兩側種植台灣特有種烏來杜鵑等原生植物，不但達到生態復育，還將當地財神廟元寶造型融入工程設計中，弧形狀固床工及財神爺的入口意象，展現當地人文特色。