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環南中繼市場抽籤 蔬菜攤商拉布條抗議拒抽

2019-07-22 11:28聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市市場處今早9點於第一果菜市場進行環南市場改建案蔬菜類攤商中繼市場攤位抽籤，但不少攤商不願抽籤還拉起布條抗議，近日發動暫緩抽籤聯署的攤商二代高小姐則帶領其他攤商在現場高喊「不要抽籤」，抗議者與市場處人員、警察多次起口角衝突；不過，約10點多，市場處仍照預定開始抽籤，並強調「不想抽的可到報到處登記，不會代抽」。

環南市場改建案中繼市場預計10月啟用，8月起讓攤商陸續進駐；但蔬菜攤商不滿中繼1樓的攤位減少橫向陳列商品的空間，改為縱向影響生意、取貨、進出等設計，連續2個月表達不滿，認為市府不改善就拒抽、應暫緩抽籤，而原定6月24日抽籤也順延至今天，議員郭昭巖也到場關切。

第一果菜市場今天休市，拍賣場擠滿環南市場蔬菜攤商，一早就有多名警力佈署維安，但攤商二代高小姐在向媒體說明中繼市場問題，質疑全台灣哪個市場是縱向的時，市場處副處長汪昭華突然向前插話「請問全台灣哪個市場是橫向，妳講的是政治語言」，口角衝突立刻爆發。

抗議攤商現場也在拍賣場圍籬拉起「改建問題多，生意無法做」、「柯文哲強逼攤商設計不良吞下去」，一度被市場處人員及警方勸阻，高小姐則質疑布條沒在會場內，且在抽籤會場的後面，為何不能表達訴求，最後市場處才讓步；高隨後與攤商又從報到處走到抽籤會場前排，一路高喊「不要抽籤」，同樣多次遭警方勸阻。

抗議攤商情緒在市場處參議王夢龍宣布要抽籤時達到最高點，有人直接拒抽離場甚至收拾椅子，高小姐等人也到台前質疑為何不願抽籤者市場處可以代抽；最後王夢龍才多次宣布「不想抽的可到報到處登記，不會代抽」，至於其他攤商則自行抽籤或由市場處代抽；王為了確保攤商都注意到，還一度跪在桌子上高喊「大家冷靜」並宣布抽籤方式。

攤商田小姐說，原本不想抽的，但看到抽籤開始了，擔心不抽將來恐在中繼市場無立足之地影響家計才抽的；王先生說，「大勢已去」，很多人都抽了，不去抽感覺權益會受損。

北市市場處今早9點於第一果菜市場進行環南市場改建案蔬菜類攤商中繼市場攤位抽籤，但...
北市市場處今早9點於第一果菜市場進行環南市場改建案蔬菜類攤商中繼市場攤位抽籤，但不少攤商不願抽籤在現場、台前抗議。記者翁浩然／攝影
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北市市場處今早9點於第一果菜市場進行環南市場改建案蔬菜類攤商中繼市場攤位抽籤，攤...
北市市場處今早9點於第一果菜市場進行環南市場改建案蔬菜類攤商中繼市場攤位抽籤，攤商陸續到場登記報到。記者翁浩然／攝影
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北市市場處今早9點於第一果菜市場進行環南市場改建案蔬菜類攤商中繼市場攤位抽籤，最...
北市市場處今早9點於第一果菜市場進行環南市場改建案蔬菜類攤商中繼市場攤位抽籤，最後仍照預定舉行，但市場處宣布不願抽的可到報到處登記，不會代抽。記者翁浩然／攝影
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北市市場處今早9點於第一果菜市場進行環南市場改建案蔬菜類攤商中繼市場攤位抽籤，但...
北市市場處今早9點於第一果菜市場進行環南市場改建案蔬菜類攤商中繼市場攤位抽籤，但不少攤商不願抽籤在現場抗議，因拉布條等事和市場處人員起口角衝突。記者翁浩然／攝影
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