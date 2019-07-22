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影／環南中繼市場抽籤 攤商抗議設計不良拒絕接受

2019-07-22 09:38聯合報系攝影中心 記者曾原信╱即時報導

台北市環南市場中繼市場預計十月啟用，但蔬菜攤商不滿設計不良，攤位狹小，於今天抽籤時抗議，攤商高呼希望停止抽籤，反對接受中繼市場設計。

環南市場抽籤現場，攤商不滿設計不良拒絕抽籤，攤商在抽籤會外舉布條抗議。記者曾原信...
環南市場抽籤現場，攤商不滿設計不良拒絕抽籤，攤商在抽籤會外舉布條抗議。記者曾原信／攝影
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環南市場抽籤現場，攤商不滿設計不良拒絕抽籤，攤商抗議布條遭警方禁止入場。記者曾原...
環南市場抽籤現場，攤商不滿設計不良拒絕抽籤，攤商抗議布條遭警方禁止入場。記者曾原信／攝影
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環南市場抽籤現場，攤商不滿設計不良拒絕抽籤。記者曾原信／攝影
環南市場抽籤現場，攤商不滿設計不良拒絕抽籤。記者曾原信／攝影
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環南市場抽籤現場，攤商不滿設計不良拒絕抽籤，民眾（左）與警方（右）發生爭執。記者...
環南市場抽籤現場，攤商不滿設計不良拒絕抽籤，民眾（左）與警方（右）發生爭執。記者曾原信／攝影
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環南市場抽籤現場，攤商不滿設計不良拒絕抽籤，有民眾欲舉抗議布條遭警方阻止。記者曾...
環南市場抽籤現場，攤商不滿設計不良拒絕抽籤，有民眾欲舉抗議布條遭警方阻止。記者曾原信／攝影
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