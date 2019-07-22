無力負擔120萬年租金 新北首座無人圖書館月底熄燈

2019-07-22 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



「板橋智慧圖書館」是全新北市唯一一間無人服務的圖書館，2010年4月正式啟用，以通勤族為主，主打自助借還書全面E化，開放時間比其它圖書館時間還長。不過日前網站卻公告，「因場地借用契約到期，台鐵局將收回場地，自8月1日起將停止服務，尚請見諒。」

新北市立圖書館館長王錦華表示，智慧圖書館幾年下來，都是由台鐵局無償借用空間，每5年續約一次，今年3月被告知，內部在去年已修正場地借用契約等規定，不會再無償供場地，經這幾個月協調仍未果，若要再繼續使用場地，每個月必須支付10萬元租金，因此決定營運到月底。

王錦華說，板橋智慧圖書館每月投資的書籍、維護設備、清潔等費用就超過10萬元，實在無法再額外負擔一年120萬的租金，「雖然很可惜，但也必須幫台鐵局說話，這些年下來，都是無償供予我們使用，等於是賠錢的。」月底結束使用後，板橋智慧圖書館的書籍將會分配到板橋各分館。

王錦華說，目前新北市除了板橋智慧圖書館外，還有新莊頭前智慧圖書館以及新北市立圖書館蘆洲仁愛智慧圖書館，智慧圖書館特點就是「快速」且可以節省人力，未來也會試著去尋找適當地方再開設。

板橋智慧圖書館是全國首創建置於台鐵、高鐵與捷運三鐵共構的高科技圖書館，除了有自助借還圖書設備，還有電子感應閘門，全館占地約50坪，9年來除了國定假日、除夕外，幾乎全年無休，且開放時間從早上7點到晚間10點，以通勤族為最大族群。