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北市老屋重建核准案 逾半產權單純

2019-07-21 23:02聯合報 記者張世杰／台北報導

北市首件危老建案日前動土，2層樓老舊公寓，將變成10層電梯華廈（圖為模型圖）。圖...
北市首件危老建案日前動土，2層樓老舊公寓，將變成10層電梯華廈（圖為模型圖）。圖／北市建管處提供
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為加速老屋重建，中央於2017年5月實施「危老條例」，只要所有權人全部同意，符合條件的老屋即能提出重建申請，最高享1.4倍容積獎勵，台北市已獲核定案件居於全國前段班，但通過有半數以上是單一所有權人，顯示部分危老重建仍卡在所有權人的意見整合有問題。

對此，台北市都發局表示，台北市屋龄30年以上建物約9萬3000餘棟，占全市建物83%，目前已培訓7000餘位「危老重建推動師」，全市各行政區將設置「危老重建工作站」，提供免費諮詢服務，協助提高民眾的認知及誘因。

「危老條例」具備不限基地大小、簡化審議的優點，當建物判定耐震能力有疑慮，且所有權人百分百同意，可向地方政府提出重建申請，最高享1.4倍容積獎勵。

隨著危老上路滿2年，截至今年6月底，台北市共計核定45件，其中25件的土地、房屋，皆為「單一所有權人」，搶搭上危老列車，而台北馥敦飯店、六福客棧、上海商業儲蓄銀行列於單一所有權的核准名單中，內湖工業區及產權單純的廠辦也在危老核准案例。核准通過的案例中，產權所有權人最多的有20人。

針對已核准的危老案，產權複雜的老舊公寓數量偏少，台北市都發局表示，「危老條例」將於2027年5月底截止，中央訂定所有權人百分百同意，主要希望住戶把握時間整合，尤其容積獎勵明年5月結束，盼更多民眾提出申請。

北市老屋列車

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