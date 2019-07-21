東協廣場禁移工席地而坐 勞工組織：尊重印越傳統

2019-07-21 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台灣國際勞工協會台中辦公室今天在中部移工聚集的「東協廣場」號召「來去一廣坐一波」為移工爭取「席地而坐」的自由。主辦單位專員王俐婷說，席地而坐是越南與印尼民眾的生活傳統，多數民宅客廳就沒有桌椅，以東協為名的廣場卻到處豎立越印文字「不能坐」的大看板與標示，如果是台灣人到處坐，也是同個標準嗎?

這次活動部分起因是7月14日下午5點多有人報警指移工滋事，警方趕到現場驅離全數移工，此舉引發爭議。台灣國際勞工協會台中辦事處在臉書官網發起「來去一廣坐一波」指出警方應針對滋事者驅離處理，怎可驅離全部移工，廣場是公共空間怎麼不能坐呢？怎麼能被趕一趕就不坐了呢？邀民眾一起席地而坐，吃喝聊天。現場有30幾名台灣人參與，另有不少移工也散坐在廣場四周，從下午4點到7點，目前全程平和。

台灣國際勞工協會台中辦事處專員王俐婷說，禁坐標誌從前市長林佳龍時代到現在到處可見，她表示，東協廣場是公共場所，又是號稱為移工而設的休憩地點，對待移工應更友善、更體諒文化差異，更不應該禁止移工席地而坐。

在台灣國際勞工協會台中辦事處的臉書官網，有人留言指出贊成警方的驅離作為，認為有些移工的舉止脫序，且席地而坐可能妨礙別人的通行，移工也應該尊重台灣人。不少支持移工的民眾則認為，東協廣場應該比照台北火車站，讓移工可以自在坐，用印越文字大張旗鼓禁坐，有歧視之嫌。

王俐婷說，東協廣場適合移工消費的店攤越來越少，以台灣消費為主的店家不斷進駐東協廣場，對移工的舉動或席地而坐頗有微詞，還要求大樓理人員驅趕，試問移工沒了東協廣場，能去哪裡？當初標榜多元融合的精神又去哪裡？