親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

關注原料戰對台影響 郭台銘：日韓打架，台灣謀利

北市警反毒 跆拳好手林侃諭拳力扮先鋒

2019-07-21 18:15中央社 台北21日電

暑假到來，為加強青年學子的反毒意識，台北市警察局少年警察隊今天特別舉行「拳力反毒」宣導活動，並邀請2017年台北世大運跆拳道個人品勢銀牌得主林侃諭擔任反毒先鋒。

為讓青少年在暑假期間遠離毒品、建立反毒共識，少年警察隊今天在台北市和平籃球館暖身球場舉行「108年暑期青春專案『武動青春 拳力反毒』」犯罪預防宣導活動，由活動代言人林侃諭及台灣TDS飛馬跆拳道示範團進行跆拳道品勢表演，為活動揭開序幕。

台北市警察局局長陳嘉昌致詞表示，警局透過加強與各級機關合作，同步達到「減少需求」與「斷絕供給」的成效，以增進民眾及學生的反毒意識，共同打擊毒品。

林侃諭和台北市政府吉祥物熊讚也一同攜手擔任反毒及預防犯罪宣導的先鋒，她呼籲，青少年千萬不要因為好奇、逃避現實或想緩解壓力，而去嘗試使用毒品，因為這不但會傷害到自己身體，也是會傷害到別人的行為，建議尋找健康方式來紓解情緒。

少年警察隊表示，這次活動以反毒、反暴力為宣導主軸，透過跆拳道品勢錦標賽、表演活動和主題闖關等宣導活動，透過趣味活動學習到相關法令與自我保護觀念，導引青少年參與正當休閒活動，避免出入不當場所，有效預防犯罪，共同營造北市成為優質的成長環境。

警察北市跆拳
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

影╱超商女鬼太嚇人 只玩一天就收場讓大家撲空

2019-07-21 17:01

東協廣場禁移工席地而坐 勞工組織：尊重印越傳統

2019-07-21 18:56

環南市場爆公開抽籤後遭移號 市場處：現場推算有誤

2019-07-21 17:44

回響／獨特文化「新店渡」不消失 公所將招標雇擺渡人

2019-07-21 15:54

40歲失業不失志 新北青農智慧化水耕蔬菜

2019-07-21 15:11

環南市場明再辦抽籤 攤商揚言將集體抗議

2019-07-21 14:42

2周騎單車環島1012K 三峽高關懷生學獨立

2019-07-21 14:19

漳泉械鬥害觀音媽搬家 接雲寺承繼香火163年

2019-07-21 13:29

觀世音菩薩成道日 侯友宜贈匾接雲寺「慈雲法雨」

2019-07-21 12:45

夏日清香野薑花 北市大安森林、士林官邸聞得到

2019-07-21 12:41

柳川整段樹被移除？ 台中市府：發現病蟲害部分置換

2019-07-21 11:15

雖因緋聞離職 台水前董座郭俊銘不忘自己努力過

2019-07-21 10:48

小小助聽器翻轉阿海人生 勞工局補助早知道早申請

2019-07-21 09:30

暑假去哪？ 北市環保局辦DIY、免費家具單車保養課程

2019-07-21 09:27

素食共餐據點… 北市銀髮地圖將可查

2019-07-20 23:56

叫阮第一名／腎友不放棄 陳世昇扛起家計

2019-07-20 23:54

大胃王、拚吃辣…出狀況 找119救護惹議

2019-07-20 23:53

認識鄉土 芝蘭堡生態專書發表

2019-07-20 23:51

重度視障小花 唱出「最愛阿嬤」圓夢

2019-07-20 23:38

新北身障街藝嘉年華 雨中登場

2019-07-20 23:36

振興東區 北市27日封街辦趴

2019-07-20 23:28

六都電競初賽 新北AHQ奪冠

2019-07-20 23:21

柯文哲：郭台銘投資台大醫 戰略錯誤

2019-07-20 23:17

新北金山區磺港漁港旁沙灘漁船擱淺 等漲潮設法脫困

2019-07-20 20:04

老人共餐想吃素？台北網站新公告

2019-07-20 20:04

新北電競全國校園南北對抗賽 1323選手瘋報名

2019-07-20 18:29

六都電競爭霸戰新北決賽 侯友宜也現身加油

2019-07-20 15:29
看更多

熱門文章

影／大砲雲集拍基隆「波浪街」 網友讚：怎麼這麼美

2019-07-20 23:32

生人迴避！彰化內陸10天連辦4場送肉粽

2019-07-20 22:01

驗收過關！ 南迴公路拓寬工程香蘭至金崙段10天後通車

2019-07-21 10:51

影／500元全新鎮志當廢紙賣不到3元 回收商都不捨

2019-07-20 19:57

屏東vs.蹄膀！龍應台一張圖 網友讚神比喻

2019-07-21 11:28

影／台東熱氣球光雕晚會 池上大坡池畔逾3.6萬人驚豔

2019-07-20 21:11

台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道 只使用7年7個月

2019-07-21 11:30

回收物成金雞母！這個清潔隊賣垃圾年賺千萬

2019-07-20 20:26

南投縣驚見豆腐岩秘境 國姓九份二山有新發現

2019-07-21 12:30

影╱煙火閃亮漁港夜空 今年王功漁火節的新亮點現烤鮮蚵

2019-07-20 22:02

滑冰、保齡球、空氣槍...台中國民運動中心獨家亮點

2019-07-21 07:39

大胃王、拚吃辣…出狀況 找119救護惹議

2019-07-20 23:53

桃園公園鞦韆突斷裂 國中女生盪鞦韆摔地受傷

2019-07-20 20:07

強降雨襲新北 疏洪道部分路段積水封路

2019-07-21 17:42

花蓮下豪雨 台11線52K土石崩落路斷

2019-07-21 10:48

雲林不必再抽地下水了 兩淨水廠每日供30萬噸民生用水

2019-07-21 15:00

中台灣影視基地明開幕 少年Pi造浪池放滿水要兩周

2019-07-21 12:39

細分34項 台中太平清潔隊資收「發大財」

2019-07-20 23:17

影／標哥開藍寶堅尼不飆車 「我以前只是騎熊一點」

2019-07-21 09:29

【即時短評】事業廢棄物亂倒 毀了農地魚塭山谷

2019-07-20 23:11

架在水渠就來電…「漂浮電廠」研製成功

2019-07-21 00:08

老人共餐想吃素？台北網站新公告

2019-07-20 20:04

用去年淹水照假消息「黑」台南 黃偉哲要求警方追查

2019-07-21 15:02

葉壽山宋麗華交鋒 國民黨屏1選區立委初選民調起跑

2019-07-21 16:09

素食共餐據點… 北市銀髮地圖將可查

2019-07-20 23:56

影╱超商女鬼太嚇人 只玩一天就收場讓大家撲空

2019-07-21 17:01

高手志工復育吸引139種蝴蝶 埔里鯉魚潭成美麗蝶谷

2019-07-20 19:55

柯文哲：郭台銘投資台大醫 戰略錯誤

2019-07-20 23:17

新北金山區磺港漁港旁沙灘漁船擱淺 等漲潮設法脫困

2019-07-20 20:04

台中3國民運動中心 規畫有亮點

2019-07-20 23:43

勇奪東方美人茶特等獎4次 茶王：絕不能噴農藥

2019-07-21 14:18

桃巿原民逾7萬4000人 鄭文燦：2年後超過台東

2019-07-21 15:51

雖因緋聞離職 台水前董座郭俊銘不忘自己努力過

2019-07-21 10:48

桃園八德模範父親表揚 鄭文燦脫稿專心當市長不參選

2019-07-21 15:40

名醫澎湖駐診 縣長感謝推手義大院長杜元坤

2019-07-21 15:44

最棒暑假作業！ 台南媽媽帶孩子到南投欣賞雲門舞集

2019-07-20 22:49

路況暫無法維修 溪阿縱走「難行」

2019-07-21 00:02

美濃大坑溪水底溪 推生態體驗舒服健康好好玩

2019-07-21 07:47

40歲失業不失志 新北青農智慧化水耕蔬菜

2019-07-21 15:11

小小助聽器翻轉阿海人生 勞工局補助早知道早申請

2019-07-21 09:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top