環南市場爆公開抽籤後遭移號 市場處：現場推算有誤

2019-07-21 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市環南市場改建工程，預計今年讓攤商遷入中繼市場卻風波不斷，如今還傳出加工食品類約100個攤商公開抽籤後，有攤商反映最後攤位遭「移號」；不過，市場處強調，公開抽籤的「排序籤」並未改變，是因為有攤商申請「聯合抽籤」，2攤一起抽籤，才會出現排序籤號與實際位置不同的情況，加上抽籤現場推算有誤，事後才更正。

有加工食品類攤商指出，日前公開抽籤後，攤商原以為抽到不錯的轉角處，最後卻遭市場處變更，轉角處也變成別人的，約有20、30個攤商遇到類似問題，但向市場處反映都未被理會；攤商也質疑，若如此公開抽籤事後都能調整，公開的意義何在？乾脆市場處主動幫攤商決定就好。