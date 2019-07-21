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環南市場爆公開抽籤後遭移號 市場處：現場推算有誤

2019-07-21 17:44聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市環南市場改建工程，預計今年讓攤商遷入中繼市場卻風波不斷，如今還傳出加工食品類約100個攤商公開抽籤後，有攤商反映最後攤位遭「移號」；不過，市場處強調，公開抽籤的「排序籤」並未改變，是因為有攤商申請「聯合抽籤」，2攤一起抽籤，才會出現排序籤號與實際位置不同的情況，加上抽籤現場推算有誤，事後才更正。

有加工食品類攤商指出，日前公開抽籤後，攤商原以為抽到不錯的轉角處，最後卻遭市場處變更，轉角處也變成別人的，約有20、30個攤商遇到類似問題，但向市場處反映都未被理會；攤商也質疑，若如此公開抽籤事後都能調整，公開的意義何在？乾脆市場處主動幫攤商決定就好。

市場處參議王夢龍解釋，加工食品類攤商抽籤者分為個體攤商與聯合抽籤攤商2種，中繼市場攤位號碼在哪個位置都已經公告也固定了，隨後由攤商抽出「排序籤」；其中個體攤商自行排籤並會占1個攤位，聯合抽籤攤商則是2家攤商派代表抽1支排序籤並會占2個攤位；例如若排序1、2號都是聯合抽籤攤商，將占去1到4號的攤位，因此抽到排序3號的個體攤商，最後會安排在5號攤位；之所以事後更正，是因為當時現場推估有誤，當初排序籤的結果並沒修正。

北市環南市場改建工程，預計今年讓攤商遷入中繼市場卻風波不斷，如今還傳出加工食品類...
北市環南市場改建工程，預計今年讓攤商遷入中繼市場卻風波不斷，如今還傳出加工食品類約100個攤商公開抽籤後，有攤商反映最後攤位遭「移號」。記者翁浩然／攝影
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