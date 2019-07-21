回響／獨特文化「新店渡」不消失 公所將招標雇擺渡人

2019-07-21 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新店碧潭旁的「新店渡」渡口，是全台唯一的人力擺渡，「擺渡人」李清以單槳划著小木舟，協助灣潭居民橫渡新店溪已20年，但近年因搭船人數劇減，加上船費太低等因素，李清考慮年底收攤停業，獨特的人文景觀恐走入歷史，對此，新店區公所表示，公所每年會以公開招標方式，招募船夫專業人才，讓新店渡持續營運。

新店區公所區長林煌源表示，近年來因大眾交通運輸發達，渡船人數有下滑現象，但新店渡船仍為當地居民大眾運輸工具之一，現今還肩負觀光旅遊任務，對此，公所將在社會公共利益基礎下做通盤考量，評估結合周邊景觀特色及調整營運管理，增加遊客踏訪率及文化留存。

區公所表示，新店渡船始於光緒7年（西元1881年），因早期碧潭吊橋還未興建前，為進入灣潭等山區的交通樞紐，也是溝通新店溪兩岸交通與人民生活重要工具，如今新店渡為新店溪流域僅存的人力擺渡渡口，更是全台唯一人力擺渡，深具新店地方文化特色。