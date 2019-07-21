親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

40歲失業不失志 新北青農智慧化水耕蔬菜

2019-07-21 15:11聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

公司倒閉不氣餒，新北青農轉換道路翻轉人生！ 新北市金山區的青年農夫呂昆翰，利用台中區農業改良場開發的動態浮根式耕栽培技術，生產「汲鮮」的水耕蔬菜，除了確保蔬菜新鮮、乾淨外，每一批出貨的蔬菜皆符合衛福部與農糧署的農產品出貨規範。

40歲始踏入農業生產的呂昆翰，原本在一般企業機構上班，卻因公司經營不善倒閉，頓時失去人生方向，但他馬上就重新振作、整頓心思，呂昆翰深思，與其再將青春投入他人創建的公司，不如與家人一同合力經營事業，因此才投入農業生產，利用陽明山純淨水源，打造水耕蔬菜農場。

水耕栽種又稱水培，是一種不使用土壤種植植物的技術，透過水攜帶供植物生長所需的營養成分，或兼使用支撐植物根部的材質，例如珍珠岩、礫石、木質纖維、砂粒、泡棉等，由於不需用土壤，故又稱無土栽培。

為了解決人力缺乏問題，呂昆翰以自動化及智慧化工程生產蔬菜，包含小白菜、青江菜、小松菜、空心菜、A菜、紅裙萵苣等短期葉菜類，利用物理及生物防治技術，有效阻斷病蟲害傳播途徑，並將農場取名為「汲鮮」，作為自我的期許，「汲」取自於日本福井縣永平寺對聯「杓底一殘水，汲流千億人」，而「鮮」則代表蔬菜的新鮮與潔淨。

「汲鮮」二字傳達的理念為永續再生、節水循環、低汙染種植的農業生產模式，並與生產環境共存共榮，現今，呂昆翰已在金山區打造5座溫室生產的水耕蔬菜，且採用第三方驗證方式檢驗，保障消費者都能吃得安心、健康。

新北市農業局表示，新北市府持續挹注相關資源來輔導青年農民，提高從農誘因，並首創一站式服務措施，視農民個別需求，從生產到銷售解決新農漁民所面臨得問題。

新北市金山區的青年農夫呂昆翰（圖），利用台中區農業改良場開發的動態浮根式耕栽培技...
新北市金山區的青年農夫呂昆翰（圖），利用台中區農業改良場開發的動態浮根式耕栽培技術，生產「汲鮮」的水耕蔬菜。圖／新北市農業局提供
分享
新北市金山區的青年農夫呂昆翰（圖），利用台中區農業改良場開發的動態浮根式耕栽培技...
新北市金山區的青年農夫呂昆翰（圖），利用台中區農業改良場開發的動態浮根式耕栽培技術，生產「汲鮮」的水耕蔬菜。圖／新北市農業局提供
分享

農民金山
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

回響／獨特文化「新店渡」不消失 公所將招標雇擺渡人

2019-07-21 15:54

環南市場明再辦抽籤 攤商揚言將集體抗議

2019-07-21 14:42

2周騎單車環島1012K 三峽高關懷生學獨立

2019-07-21 14:19

漳泉械鬥害觀音媽搬家 接雲寺承繼香火163年

2019-07-21 13:29

觀世音菩薩成道日 侯友宜贈匾接雲寺「慈雲法雨」

2019-07-21 12:45

夏日清香野薑花 北市大安森林、士林官邸聞得到

2019-07-21 12:41

柳川整段樹被移除？ 台中市府：發現病蟲害部分置換

2019-07-21 11:15

雖因緋聞離職 台水前董座郭俊銘不忘自己努力過

2019-07-21 10:48

小小助聽器翻轉阿海人生 勞工局補助早知道早申請

2019-07-21 09:30

暑假去哪？ 北市環保局辦DIY、免費家具單車保養課程

2019-07-21 09:27

素食共餐據點… 北市銀髮地圖將可查

2019-07-20 23:56

叫阮第一名／腎友不放棄 陳世昇扛起家計

2019-07-20 23:54

大胃王、拚吃辣…出狀況 找119救護惹議

2019-07-20 23:53

認識鄉土 芝蘭堡生態專書發表

2019-07-20 23:51

重度視障小花 唱出「最愛阿嬤」圓夢

2019-07-20 23:38

新北身障街藝嘉年華 雨中登場

2019-07-20 23:36

振興東區 北市27日封街辦趴

2019-07-20 23:28

六都電競初賽 新北AHQ奪冠

2019-07-20 23:21

柯文哲：郭台銘投資台大醫 戰略錯誤

2019-07-20 23:17

新北金山區磺港漁港旁沙灘漁船擱淺 等漲潮設法脫困

2019-07-20 20:04

老人共餐想吃素？台北網站新公告

2019-07-20 20:04

新北電競全國校園南北對抗賽 1323選手瘋報名

2019-07-20 18:29

六都電競爭霸戰新北決賽 侯友宜也現身加油

2019-07-20 15:29

淡水三芝文史生態專書 40師1年完成

2019-07-20 13:20

「水保小尖兵」活動開跑 玩遊戲還能學水保觀念

2019-07-20 11:30

防災清淤 柯文哲：去年清6000公里、10萬頓汙泥

2019-07-20 11:26

父列不分區就放棄連任？呂孫綾：民進黨不流行換柱

2019-07-20 11:25

柯文哲參加親子活動受訪 連日辛辣重砲收斂

2019-07-20 11:07

「來自異鄉的在地人」道移工辛酸 明下午新莊免費放映

2019-07-20 11:07
看更多

熱門文章

影／大砲雲集拍基隆「波浪街」 網友讚：怎麼這麼美

2019-07-20 23:32

生人迴避！彰化內陸10天連辦4場送肉粽

2019-07-20 22:01

驗收過關！ 南迴公路拓寬工程香蘭至金崙段10天後通車

2019-07-21 10:51

影／500元全新鎮志當廢紙賣不到3元 回收商都不捨

2019-07-20 19:57

影／台東熱氣球光雕晚會 池上大坡池畔逾3.6萬人驚豔

2019-07-20 21:11

屏東vs.蹄膀！龍應台一張圖 網友讚神比喻

2019-07-21 11:28

回收物成金雞母！這個清潔隊賣垃圾年賺千萬

2019-07-20 20:26

台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道 只使用7年7個月

2019-07-21 11:30

影╱煙火閃亮漁港夜空 今年王功漁火節的新亮點現烤鮮蚵

2019-07-20 22:02

滑冰、保齡球、空氣槍...台中國民運動中心獨家亮點

2019-07-21 07:39

韓國瑜未坐鎮赴廚藝展惹議 市府：公務行程非私人飯局

2019-07-20 16:37

南投縣驚見豆腐岩秘境 國姓九份二山有新發現

2019-07-21 12:30

桃園公園鞦韆突斷裂 國中女生盪鞦韆摔地受傷

2019-07-20 20:07

高市勞工局聲明 韓國瑜參加餐飲業活動是正式公務行程

2019-07-20 16:47

送毛小孩最後一程 竹市議長提案設寵物殯葬設施及葬區

2019-07-20 18:28

影╱彰化開化寺公開百年觀音大符 供信眾拓印保平安

2019-07-20 16:36

大胃王、拚吃辣…出狀況 找119救護惹議

2019-07-20 23:53

花蓮下豪雨 台11線52K土石崩落路斷

2019-07-21 10:48

新埔水梨節開跑 快來品嘗甜度13.2的冠軍梨

2019-07-20 16:26

冠軍綠概念館首辦免廢市集 想要的東西免費拿

2019-07-20 18:45

【即時短評】事業廢棄物亂倒 毀了農地魚塭山谷

2019-07-20 23:11

架在水渠就來電…「漂浮電廠」研製成功

2019-07-21 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top