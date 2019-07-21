40歲失業不失志 新北青農智慧化水耕蔬菜

2019-07-21 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



公司倒閉不氣餒，新北青農轉換道路翻轉人生！ 新北市金山區的青年農夫呂昆翰，利用台中區農業改良場開發的動態浮根式耕栽培技術，生產「汲鮮」的水耕蔬菜，除了確保蔬菜新鮮、乾淨外，每一批出貨的蔬菜皆符合衛福部與農糧署的農產品出貨規範。

40歲始踏入農業生產的呂昆翰，原本在一般企業機構上班，卻因公司經營不善倒閉，頓時失去人生方向，但他馬上就重新振作、整頓心思，呂昆翰深思，與其再將青春投入他人創建的公司，不如與家人一同合力經營事業，因此才投入農業生產，利用陽明山純淨水源，打造水耕蔬菜農場。

水耕栽種又稱水培，是一種不使用土壤種植植物的技術，透過水攜帶供植物生長所需的營養成分，或兼使用支撐植物根部的材質，例如珍珠岩、礫石、木質纖維、砂粒、泡棉等，由於不需用土壤，故又稱無土栽培。

為了解決人力缺乏問題，呂昆翰以自動化及智慧化工程生產蔬菜，包含小白菜、青江菜、小松菜、空心菜、A菜、紅裙萵苣等短期葉菜類，利用物理及生物防治技術，有效阻斷病蟲害傳播途徑，並將農場取名為「汲鮮」，作為自我的期許，「汲」取自於日本福井縣永平寺對聯「杓底一殘水，汲流千億人」，而「鮮」則代表蔬菜的新鮮與潔淨。

「汲鮮」二字傳達的理念為永續再生、節水循環、低汙染種植的農業生產模式，並與生產環境共存共榮，現今，呂昆翰已在金山區打造5座溫室生產的水耕蔬菜，且採用第三方驗證方式檢驗，保障消費者都能吃得安心、健康。