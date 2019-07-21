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環南市場明再辦抽籤 攤商揚言將集體抗議

2019-07-21 14:42聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市環南市場中繼市場即將完工供攤商進駐，今年卻爆出有蔬菜攤商不滿中繼市場攤位空間小等設計不良，不願抽籤遷入，本月還有攤商二代發起聯署，集合328名攤商陳情盼市府改善後再抽，但市府仍執意於明天（22日）舉辦說明會並抽籤，不來的攤商將由市場處代抽；對此，蔬菜攤商則強調明將集體抗議。

2016年動工的北市環南市場改建工程，中繼市場第一期工程預計10月啟用，8月起讓攤商陸續進駐；然而5月蔬菜攤商看完實際中繼市場攤位規劃，質疑中繼的攤位設計成縱向，非原市場的橫向，攤位門面從原市場3公尺減為2公尺左右勢必影響商品擺設與生意。

蔬菜攤商代表宮瑞全說，除了攤位問題外，中繼的空間設計也不良，原市場4棟，每棟1、2樓4面都有門，每棟達18個出入口，中繼僅1棟4個側門加1個大門，且建築有一面是牆無出入口，對進出貨、逃生等都有影響；蔬菜攤商不是找碴不抽，而是實際看現場發現問題，提出建議盼市府改善，市府卻無動於衷才決定抗議，其他攤商沒看過現場就抽了，自然屬於「已抽籤」。

6月24日市場處辦說明會原要抽籤，後來改現場調查攤商是否自願到4樓，藉此讓黃金地段的1樓攤位空間增加，當時約6攤願意，後來進一步重新調查全部361個蔬菜攤商意願，近日結果也出爐，卻減到只剩4攤願意。

發起暫緩抽籤聯署的攤商二代高小姐則說，她與朋友19日凌晨1點到6點，幾乎跑遍每一蔬菜攤商，最後有328攤、約8成同意「市府在提供攤商合理工作環境前應暫停抽籤」；她們的聯署並非要市府打掉重建，也非要求補助或無限上綱要求面積變大，只是為了個「理」字，她父母也因聯署遭市府派員且帶警察來「關切」，讓她覺得市府在搞白色恐怖。

不過，市場處參議王夢龍說，環南市場採就地改建分段施工，已盡可能讓多數攤商配置在1樓；針對攤商不滿，6月底前已向蔬菜類代表說明，無現場零售需求的蔬菜攤商可選擇設攤於4樓理貨、出貨，除面積較1樓多1倍，租金還打75折；但7月12回收340份問卷卻發現只有4攤有意願。

王表示，攤商聯署是種表達方式，市場處昨天有派員到現場了解聯署狀況、聽取攤商意見，有警察陪同是為了保護人員安全；明天除非攤商有提出其他未處理過的重大問題，否則市場處將依程序辦理抽籤，若攤商不來、不抽者將由市場處代抽。

配合北市環南市場改建工程，市場攤商預計8月陸續遷入中繼市場，明天市場處再次開會抽...
配合北市環南市場改建工程，市場攤商預計8月陸續遷入中繼市場，明天市場處再次開會抽籤，攤商將抗議表達不滿。記者翁浩然／攝影
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配合北市環南市場改建工程，市場攤商預計8月陸續遷入中繼市場，近日卻爆出蔬菜攤商看...
配合北市環南市場改建工程，市場攤商預計8月陸續遷入中繼市場，近日卻爆出蔬菜攤商看過中繼攤位設計後不滿設計不良不願抽籤。記者翁浩然／攝影
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