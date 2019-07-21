2周騎單車環島1012K 三峽高關懷生學獨立

2019-07-21 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市三峽區一群國中學生明天起將從淡水出發，沿著西部騎單車環島，連同4名老師、2名學長共19人環島，為期兩周，要完成全程1012公里，要將足跡踏遍全台。主辦單位「台灣城鄉永續關懷協會（小草書屋∞青草職能學苑）」今舉辦啟程儀式，贈送牙刷、內胎與香蕉3項環島寶物，傳承單車環島的信念。

「夢想一直走.永遠不停留」單車環島計畫今年邁入第4年，今年活動的經費是學員們除了向企業爭取贊助外，也利用在課堂上所學美髮、咖啡技能，擺攤賺取旅費。除了例行性的體能與騎乘訓練，同時也安排4位老師，以及2名小草書屋的高中學長擔任車隊領騎與交管。

今年環島日期從明起至本月31日，小草書屋社工廖彩茹表示，單車環島是小草書屋送給國中部孩子一份長大的禮物，來到這裡的學員主要都是三峽各國中輔導室轉介來，多為低收入、單親、隔代教養、家暴等高關懷的孩子，希望他們藉由環島凝聚團隊精神，同時照顧自己。

今年擔任車隊領騎的謝裕暉表示，上一次環島與學弟妹年紀一樣，今年擔任領騎的目標，就是要帶著大家平安回來，並陪著他們一起成長。擔任車隊交管的廖友辰則說，除了陪伴學弟妹外，他同時也學會「承擔」。

謝裕暉與廖友辰在儀式上贈送牙刷、內胎與香蕉3項環島寶物，因為「牙刷」代表生活自理的能力，藉由團體生活中嚴謹的紀律要求，練習照顧自己日常；「內胎」代表隨機應變的能力，環島中遇到緊急情況，不論爆胎或鍊條掉落，都要學習處變不驚；「香蕉」代表調整自我的能力，懂得適時休息、補充能量，繼續面對眼前的挑戰。