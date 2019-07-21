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漳泉械鬥害觀音媽搬家 接雲寺承繼香火163年

2019-07-21 13:29聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

農曆6月19日是觀音菩薩成道的紀念日，新北市板橋接雲寺為此舉辦祈福法會，而擁有163年歷史的接雲寺，信徒眾多香火鼎盛，過去卻因漳、泉械鬥，觀音媽廟曾毀於祝融，後來觀音媽神像被搶救出，並移至板橋，才有了現在的接雲寺。

100多年前，當時的板橋並無供奉觀音菩薩的廟宇，板橋當地居民只能到中和柯子（科仔），崙石壁湖山的山頂「慈雲巖」去參拜，當時參拜的交通不便，路途遙遠，山路又崎嶇難行，因此，當時板橋的首富林家便在板橋臨時搭建一座簡易的廟宇，每年從慈雲巖恭請觀音媽到板橋2至3個月，接受信徒膜拜後，再起駕回鑾。

而雍正年間創立的慈雲巖居高臨下，夜間的燈火可照到一樣奉祀觀音菩薩的艋舺龍山寺，某些泉州人認為慈雲巖的地理會破壞風水，因此多次要求搬遷，甚至願意補貼費用，但漳州人不願意，才點燃漳、泉械鬥，導致慈雲巖毀於戰火。

所幸當時觀音菩薩的神像被救出，並被板橋林家的林國芳迎到板橋，咸豐六年（1856），地方人士推舉林國芳，將觀音媽神像迎至板橋舊城西北隅處建廟供奉，並取名為「接雲寺」，有「承『接』慈『雲』巖香火」之意。

創寺至今，板橋接雲寺已有160多年歷史，因擁有悠久的歷史，並與板橋的開發息息相關，成為當地居民生活、信仰、祭祀的重心，而每年觀音菩薩聖誕、成道及出家紀念日，廟方除了舉辦誦經祈福法會，自民國80年起也辦理捐血活動，弘揚菩薩慈悲濟世的精神。

而每月的農曆初一、十五，義工媽媽們也會準備5000份鹹粥、炒麵、甜湯圓等多道素齋與信眾結緣，在觀音菩薩聖誕、成道及出家紀念日等年度三大重要節日，更增加至1萬份，邀請信眾一起享用。

板橋接雲寺為當地居民生活、信仰、祭祀的重心，每年觀音媽聖誕、成道、出家紀念日以及...
板橋接雲寺為當地居民生活、信仰、祭祀的重心，每年觀音媽聖誕、成道、出家紀念日以及農曆初一、十五，廟方除了舉辦誦經祈福法會，也辦理捐血活動，並準備膳食與信眾共食結緣。記者胡瑞玲／攝影農
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雍正年間創立的慈雲巖因漳、泉械鬥而巖毀於戰火，所幸觀音媽神像被救出，並移至板橋，...
雍正年間創立的慈雲巖因漳、泉械鬥而巖毀於戰火，所幸觀音媽神像被救出，並移至板橋，重建後才為今日的接雲寺。記者胡瑞玲／攝影
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擁有163年歷史的板橋接雲寺，信徒眾多香火鼎盛。記者胡瑞玲／攝影
擁有163年歷史的板橋接雲寺，信徒眾多香火鼎盛。記者胡瑞玲／攝影
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擁有163年歷史的板橋接雲寺，信徒眾多香火鼎盛。記者胡瑞玲／攝影
擁有163年歷史的板橋接雲寺，信徒眾多香火鼎盛。記者胡瑞玲／攝影
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雍正年間創立的慈雲巖因漳、泉械鬥而巖毀於戰火，所幸觀音媽神像被救出，並移至板橋，...
雍正年間創立的慈雲巖因漳、泉械鬥而巖毀於戰火，所幸觀音媽神像被救出，並移至板橋，重建後才為今日的接雲寺。記者胡瑞玲／攝影
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