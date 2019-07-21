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維他露基金會暑期文化之旅 200位國小生夢想起飛

2019-07-21 13:16聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

維他露基金會「文化之旅」今天邀請11個家扶中心200位國小受扶助學生遊小人國，大家連日還遊覽北部多個景點，能讓學生們瞭解桃園山線客庄文化、北北基海岸線的風土民情，包括在地漁村經由新科技運用下的蛻變與融合，同時品嘗海鮮等美食料理，體會「飲水思源」、「小小的夢想能成就大事」等道理。

來自台南的小雅表示，雖然前兩天身體有些不適只能跟在小隊旁邊看大家玩。但是到了第3天身體狀況好很多，可以在小人國遊樂園開心地跟大家一起玩樂，也因此留下很多開心的回憶，維他露基金會和南台中家扶的規畫，讓她今年度過開開心心的暑假。

來自花蓮的阿達第一次離開花蓮參加活動，出發前興奮地差點睡不著，一開始擔心會跟其他學生處不來，還好在原昱社工的陪伴下，心裡踏實許多也很高興可以到基隆、金山，桃園玩，最有印象的是小人國，「如果不是要趕回花蓮，我根本不想離開」。

透過維他露基金會與各單位的支持，活動還安排參觀美術館展出的作品，在專人解說下，學生們懂得什麼是美感，也能養成欣賞藝術的品味。另外，藉由青年活動中心設計的山訓活動，培養學生們在團隊互動的溝通能力與運動習慣，暢遊小人國遊樂園，可以從遊戲中認識亞洲、美洲等各大洲的文化。

3天的活動裡，學生們不僅有靜態的學習，也有動態的體驗，從每次的觀察和接觸累積生活常識，也藉由和不同居住地孩童的互動，學習相互包容與尊重，更能夠以彼此的家鄉文化做為交流的楔子，對未來的旅途懷抱更大的夢想，就如同這次活動的主題「夢想起飛，勇敢前進」。

家扶表示，文化之旅自民國72年至今辦了36屆，維他露基金會今年和南台中家扶規畫7月19至21日3天2夜的行程，也是家扶兒童歡樂的暑假時光。

今年文化之旅邀請南台中、北台中、雲林、嘉義、南台南、北台南、南投，花蓮，澎湖、金門、馬祖 共計11個家扶中心，總計200位國中小的家扶扶助兒童一起共襄盛舉。這趟旅程由40位工作人員合作整體活動的規畫與帶領，行程主要以北台灣的北北基為目標，參觀基隆的國立海洋科技博物館、新北市的朱銘美術館、金山青年活動中心、台北市劍潭青年活動中心，以及桃園的小人國遊樂園。

學生們遊覽小人國很開心。圖／桃園家扶提供
學生們遊覽小人國很開心。圖／桃園家扶提供
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維他露基金會「文化之旅」今天邀請11個家扶中心200位國小受扶助學生遊小人國。圖...
維他露基金會「文化之旅」今天邀請11個家扶中心200位國小受扶助學生遊小人國。圖／桃園家扶提供
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文化之旅夢想起飛、勇敢前進活動還有頒獎。圖／桃園家扶提供
文化之旅夢想起飛、勇敢前進活動還有頒獎。圖／桃園家扶提供
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小人國遊樂園
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