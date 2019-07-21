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觀世音菩薩成道日 侯友宜贈匾接雲寺「慈雲法雨」

2019-07-21 12:45聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

農曆6月19日為觀世音菩薩成道的紀念日，為了感謝觀世音菩薩的保佑，新北市長侯友宜今早前往板橋接雲寺參拜，並贈匾「慈雲法雨」，感謝廟方平日積極參與各式公益活動外。

侯友宜表示，接雲寺前身為雍正年間創建於中和石壁湖的「慈雲巖」，有160年歷史，是板橋號稱四大古廟之一。許多信眾都是在觀世音菩薩的保佑下，平安過一輩子，因此，接雲寺大小活動，信徒都會湧進寺廟參拜，而接雲寺平時的香火也非常鼎盛。

侯友宜表示，由於接雲寺廟名別具意義，有承「接」慈「雲」巖香火意涵，趁著今天觀音菩薩成道日，特地贈送「慈雲法雨」的匾額；慈雲比喻慈悲心懷如雲一樣廣，法雨則比喻佛法普度眾生，像雨一樣潤澤萬物，感謝接雲寺用慈悲如雲的心懷，照顧地方民眾。

新北市民政局表示，接雲寺主祀觀音菩薩，俗稱板橋觀音廟，每年觀音菩薩聖誕、成道及出家紀念日，廟方除了舉辦誦經祈福法會外，自民國80年起更開始辦理捐血活動，弘揚菩薩慈悲濟世的精神；受感召民眾捐血累計超過760萬cc血液，年年獲得新北市績優宗教團體表揚。

另外，接雲寺每月農曆初一、十五，義工媽媽們會準備5000份鹹粥、炒麵、甜湯圓等多道素齋與信眾結緣，在觀音菩薩聖誕、成道及出家紀念日等年度3大重要節日，更增加至1萬份，邀請大家食福。

農曆6月19日為觀世音菩薩成道的紀念日，為了感謝觀世音菩薩的保佑，新北市長侯友宜...
農曆6月19日為觀世音菩薩成道的紀念日，為了感謝觀世音菩薩的保佑，新北市長侯友宜今早前往板橋接雲寺參拜，並贈匾「慈雲法雨」。記者胡瑞玲／攝影
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農曆6月19日為觀世音菩薩成道的紀念日，為了感謝觀世音菩薩的保佑，新北市長侯友宜...
農曆6月19日為觀世音菩薩成道的紀念日，為了感謝觀世音菩薩的保佑，新北市長侯友宜今早前往板橋接雲寺參拜。記者胡瑞玲／攝影
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板橋接雲寺每月農曆初一、十五，義工媽媽們會準備5,000份鹹粥、炒麵、甜湯圓等多...
板橋接雲寺每月農曆初一、十五，義工媽媽們會準備5,000份鹹粥、炒麵、甜湯圓等多道素齋與信眾結緣，在觀音菩薩聖誕、成道及出家紀念日等年度3大重要節日，更增加至10,000份。記者胡瑞玲／攝影
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農曆6月19日為觀世音菩薩成道的紀念日，為了感謝觀世音菩薩的保佑，新北市長侯友宜...
農曆6月19日為觀世音菩薩成道的紀念日，為了感謝觀世音菩薩的保佑，新北市長侯友宜今早前往板橋接雲寺參拜。記者胡瑞玲／攝影
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農曆6月19日為觀世音菩薩成道的紀念日，為了感謝觀世音菩薩的保佑，新北市長侯友宜...
農曆6月19日為觀世音菩薩成道的紀念日，為了感謝觀世音菩薩的保佑，新北市長侯友宜今早前往板橋接雲寺參拜。記者胡瑞玲／攝影
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侯友宜
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