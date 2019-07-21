觀世音菩薩成道日 侯友宜贈匾接雲寺「慈雲法雨」

2019-07-21 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



農曆6月19日為觀世音菩薩成道的紀念日，為了感謝觀世音菩薩的保佑，新北市長侯友宜今早前往板橋接雲寺參拜，並贈匾「慈雲法雨」，感謝廟方平日積極參與各式公益活動外。

侯友宜表示，接雲寺前身為雍正年間創建於中和石壁湖的「慈雲巖」，有160年歷史，是板橋號稱四大古廟之一。許多信眾都是在觀世音菩薩的保佑下，平安過一輩子，因此，接雲寺大小活動，信徒都會湧進寺廟參拜，而接雲寺平時的香火也非常鼎盛。

侯友宜表示，由於接雲寺廟名別具意義，有承「接」慈「雲」巖香火意涵，趁著今天觀音菩薩成道日，特地贈送「慈雲法雨」的匾額；慈雲比喻慈悲心懷如雲一樣廣，法雨則比喻佛法普度眾生，像雨一樣潤澤萬物，感謝接雲寺用慈悲如雲的心懷，照顧地方民眾。

新北市民政局表示，接雲寺主祀觀音菩薩，俗稱板橋觀音廟，每年觀音菩薩聖誕、成道及出家紀念日，廟方除了舉辦誦經祈福法會外，自民國80年起更開始辦理捐血活動，弘揚菩薩慈悲濟世的精神；受感召民眾捐血累計超過760萬cc血液，年年獲得新北市績優宗教團體表揚。