夏日清香野薑花 北市大安森林、士林官邸聞得到

2019-07-21 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



盛夏時節群蝶飛舞，一朵朵白色的野薑花也開花了，白色的花瓣自兩側展開，遠看就像是白色蝴蝶，讓野薑花又叫白蝴蝶花，在台灣低海拔潮濕地皆常見蹤跡，目前台北市大安森林公園、士林官邸公園生態池、青年公園及碧湖公園皆有種植，民眾造訪時可以仔細尋找溪邊、埤塘或溼地附近成叢生長的白色蝴蝶野薑花。

台北市工務局表示，野薑花英名Butterfly Ginger、Ginger Lily、Butterfly Lily，別名為穗花山奈、蝴蝶薑、蝴蝶花、薑花、白蝴蝶花；原產於印度、馬來西亞、越南及華南地區，被台灣引進後，現已普遍歸化。

野薑花喜歡生長在日照充足的潮濕環境，花期很長，從夏、秋時節，大約5至11月間皆可看到開花，葉面光滑，葉背有細毛，株高約1到1.5公尺，地下莖肥厚成塊狀具香味，植株具叢生性，經由走莖往往長成一大片。

台北市工務局長林志峯表示，野薑花的嫩芽及花可供食用，塊狀莖可作薑的替代品及醃漬，花曬乾後可泡茶飲用， 新竹內灣一帶更常用其葉包裹野薑花粽，且帶有獨特香味，更能提煉出芳香精油作香水的製造材料，讓野薑花幾乎全株皆有其利用價值。