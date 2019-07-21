雖因緋聞離職 台水前董座郭俊銘不忘自己努力過

2019-07-21 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台灣自來水公司前董座郭俊銘今年初因傳出緋聞而離職，但他對在水公司任職期間的種種努力仍不曾忘懷，自認在擔任董事長的3年時光裡，的確為台水做了些事，也成為他人生中美好的回憶。

郭俊銘近日回顧自己在台水任職期間的成果說：

1，我們連三年都賺錢，還把過去國民黨執政，累積虧損21億都打銷掉。

2，這兩年來颱風和水災，台灣都沒有任何停水、限水事件！除了老舊管線的突發性爆管，台水創造連二年「0停水」的紀錄。

3，各區處強化供水壓力管理，今年台水公司的漏水率，正式下降到15%以下！這在先進國家的各大城市而言屬於中等水準！但台灣的水價是全世界第三低。

4，這三年來台灣自來水的普及率的提高速度，是20年來最快的。

5，去年春節前花蓮發生6.4級的地震，造成八百多處破管、漏水，台水公司以9天時間完全修復；這在日本需要費時二至三個月。

6，全國水質合格率連續三年高達99.94%，過半縣市水質合格率百分之百！」

對於前董座自陳的這些努力，一位台水高階幹部說，郭俊銘學工程出身，又曾投入關懷自然生態運動，到台水任職切入很快，加上他有客家人的積極任事特質，都讓他在台水期間，表現的確十分出色。