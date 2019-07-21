親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

愛妻癌逝！ 前氣象主播李富城悲痛「最愛棄我而去」

餐廳賣不完的美食半價到手…這種精明吃貨App台灣居然沒有？

雖因緋聞離職 台水前董座郭俊銘不忘自己努力過

2019-07-21 10:48聯合報 記者黃寅╱即時報導

台灣自來水公司前董座郭俊銘今年初因傳出緋聞而離職，但他對在水公司任職期間的種種努力仍不曾忘懷，自認在擔任董事長的3年時光裡，的確為台水做了些事，也成為他人生中美好的回憶。

郭俊銘近日回顧自己在台水任職期間的成果說：

1，我們連三年都賺錢，還把過去國民黨執政，累積虧損21億都打銷掉。

2，這兩年來颱風和水災，台灣都沒有任何停水、限水事件！除了老舊管線的突發性爆管，台水創造連二年「0停水」的紀錄。

3，各區處強化供水壓力管理，今年台水公司的漏水率，正式下降到15%以下！這在先進國家的各大城市而言屬於中等水準！但台灣的水價是全世界第三低。

4，這三年來台灣自來水的普及率的提高速度，是20年來最快的。

5，去年春節前花蓮發生6.4級的地震，造成八百多處破管、漏水，台水公司以9天時間完全修復；這在日本需要費時二至三個月。

6，全國水質合格率連續三年高達99.94%，過半縣市水質合格率百分之百！」

對於前董座自陳的這些努力，一位台水高階幹部說，郭俊銘學工程出身，又曾投入關懷自然生態運動，到台水任職切入很快，加上他有客家人的積極任事特質，都讓他在台水期間，表現的確十分出色。

這名台水高階幹部指出，台水是否能獲利，關係到老天爺是否賞臉，其中是否向北水處買水，以及若是停灌將花大錢補助農民損失等，都會影響獲利。郭俊銘能打銷虧損，可說是福將，沒想到未獲執政黨再予重用。

台灣自來水公司前董座郭俊銘因緋聞離職後，四處旅遊，至今未獲執政黨重用，一些台水資...
台灣自來水公司前董座郭俊銘因緋聞離職後，四處旅遊，至今未獲執政黨重用，一些台水資深幹部為他抱不平。圖／取自郭俊銘臉書
分享

對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

柳川整段樹被移除？ 台中市府：發現病蟲害部分置換

2019-07-21 11:15

小小助聽器翻轉阿海人生 勞工局補助早知道早申請

2019-07-21 09:30

暑假去哪？ 北市環保局辦DIY、免費家具單車保養課程

2019-07-21 09:27

素食共餐據點… 北市銀髮地圖將可查

2019-07-20 23:56

叫阮第一名／腎友不放棄 陳世昇扛起家計

2019-07-20 23:54

大胃王、拚吃辣…出狀況 找119救護惹議

2019-07-20 23:53

認識鄉土 芝蘭堡生態專書發表

2019-07-20 23:51

重度視障小花 唱出「最愛阿嬤」圓夢

2019-07-20 23:38

新北身障街藝嘉年華 雨中登場

2019-07-20 23:36

振興東區 北市27日封街辦趴

2019-07-20 23:28

六都電競初賽 新北AHQ奪冠

2019-07-20 23:21

柯文哲：郭台銘投資台大醫 戰略錯誤

2019-07-20 23:17

新北金山區磺港漁港旁沙灘漁船擱淺 等漲潮設法脫困

2019-07-20 20:04

老人共餐想吃素？台北網站新公告

2019-07-20 20:04

新北電競全國校園南北對抗賽 1323選手瘋報名

2019-07-20 18:29

六都電競爭霸戰新北決賽 侯友宜也現身加油

2019-07-20 15:29

淡水三芝文史生態專書 40師1年完成

2019-07-20 13:20

「水保小尖兵」活動開跑 玩遊戲還能學水保觀念

2019-07-20 11:30

防災清淤 柯文哲：去年清6000公里、10萬頓汙泥

2019-07-20 11:26

父列不分區就放棄連任？呂孫綾：民進黨不流行換柱

2019-07-20 11:25

柯文哲參加親子活動受訪 連日辛辣重砲收斂

2019-07-20 11:07

「來自異鄉的在地人」道移工辛酸 明下午新莊免費放映

2019-07-20 11:07
看更多

熱門文章

影／大砲雲集拍基隆「波浪街」 網友讚：怎麼這麼美

2019-07-20 23:32

生人迴避！彰化內陸10天連辦4場送肉粽

2019-07-20 22:01

影／500元全新鎮志當廢紙賣不到3元 回收商都不捨

2019-07-20 19:57

影／台東熱氣球光雕晚會 池上大坡池畔逾3.6萬人驚豔

2019-07-20 21:11

屏東小琉球雨冠全台 遊客驚見階梯瀑布奇景

2019-07-20 14:56

高雄暴雨淹水後 受災戶抱怨連連、愁容滿面

2019-07-20 13:09

雙破表「褐爆」！彰化大城今天全台空品最糟糕

2019-07-20 13:10

驗收過關！ 南迴公路拓寬工程香蘭至金崙段10天後通車

2019-07-21 10:51

阿里山夏季森林茶會 遊客驚艷

2019-07-20 15:11

回收物成金雞母！這個清潔隊賣垃圾年賺千萬

2019-07-20 20:26

漂浮發電廠！蘭陽發電廠流速型水力發電機組23日揭幕

2019-07-20 13:08

小琉球雨量冠全台 宣洩不及馬路積水

2019-07-20 13:42

麻豆文旦缺工「採收同盟」號召大學生暑假來打工

2019-07-20 11:56

花蓮下學年無零新生國小 仍有過半校新生10人以下

2019-07-20 12:42

影╱煙火閃亮漁港夜空 今年王功漁火節的新亮點現烤鮮蚵

2019-07-20 22:02

韓國瑜未坐鎮赴廚藝展惹議 市府：公務行程非私人飯局

2019-07-20 16:37

桃園公園鞦韆突斷裂 國中女生盪鞦韆摔地受傷

2019-07-20 20:07

高市勞工局聲明 韓國瑜參加餐飲業活動是正式公務行程

2019-07-20 16:47

送毛小孩最後一程 竹市議長提案設寵物殯葬設施及葬區

2019-07-20 18:28

挑戰龍舟橫渡黑潮失敗 龍舟1個多月後隨洋流漂到日本

2019-07-20 12:12

滑冰、保齡球、空氣槍...台中國民運動中心獨家亮點

2019-07-21 07:39

影╱彰化開化寺公開百年觀音大符 供信眾拓印保平安

2019-07-20 16:36

新埔水梨節開跑 快來品嘗甜度13.2的冠軍梨

2019-07-20 16:26

南科聯合徵才逾2千職缺 民眾不畏風雨找工作

2019-07-20 13:48

冠軍綠概念館首辦免廢市集 想要的東西免費拿

2019-07-20 18:45

【即時短評】事業廢棄物亂倒 毀了農地魚塭山谷

2019-07-20 23:11

大胃王、拚吃辣…出狀況 找119救護惹議

2019-07-20 23:53

老人共餐想吃素？台北網站新公告

2019-07-20 20:04

桃市龍舟首度遠征 挑戰美國長堤賽

2019-07-20 14:55

架在水渠就來電…「漂浮電廠」研製成功

2019-07-21 00:08

到基隆推薦立委蔡適應 卓榮泰：問政明星級加韓星外型

2019-07-20 11:56

台南市長盃籃球賽沒雨備方案 參賽員：場地溼滑很危險

2019-07-20 15:24

影／標哥開藍寶堅尼不飆車 「我以前只是騎熊一點」

2019-07-21 09:29

新北金山區磺港漁港旁沙灘漁船擱淺 等漲潮設法脫困

2019-07-20 20:04

高雄李科永紀念圖書館 獲建築園冶獎及國家卓越建設獎

2019-07-20 16:31

高手志工復育吸引139種蝴蝶 埔里鯉魚潭成美麗蝶谷

2019-07-20 19:55

影／里山稻香趣串聯農遊農購 郁方一家體驗割稻趣

2019-07-20 14:57

2大公會合作 台中房地產交易博覽會今熱鬧登場

2019-07-20 16:44

台中3國民運動中心 規畫有亮點

2019-07-20 23:43

雲林斗六青銀共市 長輩、年輕人開心逛市集

2019-07-20 12:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top