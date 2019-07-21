小小助聽器翻轉阿海人生 勞工局補助早知道早申請

2019-07-21 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



57歲林坤海在台中市一家百貨公司美食街工作，罹癌損及聽覺神經，聽力逐漸惡化，近幾年有如活在無聲世界，影響工作，溝通費力，漸漸沈默。

台中市勞工局透過「職務再設計」計畫，補助林坤海雙耳助聽器及藍芽麥克風，瞬間再聽到清晰聲音，林坤海喜極而泣「聽得到聲音真好！」

林坤海聽障中重度的阿海，在百貨公司美食街工作。美食街用餐尖峰時間，外場人聲吵雜，快速爐、抽油煙機轟轟作響，環境吵雜環境下，點餐僅靠唇語，匆忙間就會弄錯。

曾經有員工，因無法和林坤海配合，幾次磨擦後，自行求去，他感到愧疚，人際關係更退縮。

林坤海在無聲世界，不只自己受苦，也導致親子疏離。劉美莉說，十多年來，因為交談障礙，一開口就得大吼，不然就得一次又一次大聲說，久了親情消磨了，彼此習慣沈默相待。

林坤海因為未配戴助聽器，因病受損的聽力一直在惡化，雙耳助聽器動輒十幾萬，負擔沈重，阿海不想戴，劉美莉也沒有積極催促，使得阿海自絕於無聲世界。

勞工局長吳威志表示「職務再設計」是為協助身心障礙者排除職場障礙，提供就業輔具，穩定就業的服務方案。林坤海就是想購買助聽器接觸廠商時，獲得政府補助資訊，不只減輕負擔，透過專業評估，勞工局還為他安排多款產品試用，最終選到最符合阿海職場需求的輔具。

首次戴上助聽器，林坤海聽到女兒久違聲音喜極落淚。他的妻子劉美莉說「心疼老公沈寂無聲世界多年，不知道政府有這種福利，不然，早幾年就該申請了！」