老人共餐想吃素？台北網站新公告

2019-07-20 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



有長輩反映，老人共餐時想吃素，卻不知哪裡供應素菜。台北市社會局上周調查北市415處共餐據點，有9處提供蛋奶素、全素餐點，目前已在官網「共餐單位一覽表」pdf名冊（https://ppt.cc/fnBqRx）中標註素食據點，最快下周可在「台北市銀髮族健康地圖」網站（https://ppt.cc/fC6Y6x）分區搜尋素菜據點。

北市老人共餐去年核銷了2億多元，之前台北市長柯文哲在台大演講時，有與會長輩說，共餐都只提供葷菜，但他想吃素。柯文哲指出，北市共餐415據點，確實有佛教團體開辦提供素菜的據點，要市府盤點哪裡吃素、一周幾餐，全部公告上網，方便民眾查詢。

社會局上周已調查全市415處共餐據點，其中有9處供應全素與蛋奶素餐點，目前已公告在社會局官網上的「台北市社區照顧關懷據點提供共餐單位一覽表」。不過，民眾若想透過「台北市銀髮族健康地圖」的線上搜尋功能，找出素食共餐據點，最快下周可查詢。

共餐的參加對象是60歲以上長輩，藉由共餐結交朋友、促進食慾和營養吸收，每人每餐補助40元。福智慈善基金會在北市開設5處據點，像東湖教室，每周二、三、五都有提供全素共餐。

午餐時間，志工忙著幫長輩打菜，便當裡鋪滿地瓜葉、茄子、絲瓜、豆皮和黑豆。90歲的黃秀琴阿嬤連連讚好吃，「吃素真的很好」，從南港散步到東湖上課，用完餐再回家。76歲的陳義雄也和太太一起來上課、共餐，「40元可以吃到四菜一湯，感覺很超值。」

基金會顧問林美珠說，過去有碰到長輩專程來找素食共餐據點，他們強調蔬食，會挑選當季食材，豆製品會選擇非基因改造、沒有化學添加物的，以及好消化、好吸收的食材，油品也會採用橄欖油或葡萄籽油，除非香菜、芹菜在外採買，不然都使用里仁的食材，「就是強調健康安全，讓長輩放心吃。」

林美珠認為，目前吃素的據點很少，但共餐不限制行政區，長輩可以跨區上課、共餐，多搭車、多走動，有更多元管道，腦力活化。

目前提供素食共餐的主要是佛教團體，包括福智慈善基金會、政慧發展社會福利慈善事業基金會、伽耶山基金會、佛教慈濟慈善事業基金會和台北市向日葵慈善協會，在士林、大安、內湖、中山、中正、松山、信義區開辦素食的共餐據點。