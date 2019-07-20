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新北金山區磺港漁港旁沙灘漁船擱淺 等漲潮設法脫困

2019-07-20 20:04聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市金山區磺港漁港旁沙灘，今晚有一艘漁船傳出擱淺，目前是乾潮，船身卡在沙灘上，無立即性危險，船長已下船想辦法，船上還有3名外籍漁工顧船，將等待漲潮時，再決定要找其他船拖救，還是把船直接開出去。

今晚金山區磺港漁港旁傳出有漁船擱淺，現場是救國團青年活動中心舊有的金山沙灘海水浴場，漁船就卡在沙灘上進退不得，海浪不斷拍打船身，但沒有立即性危險，船上的人可以下船。新北市消防局並未獲報需要救援，海巡人員了解後因沒有立即性危險，由船家決定如何處置。

新北金山區磺港漁港旁沙灘漁船擱淺，等漲潮設法脫困。記者游明煌／翻攝
新北金山區磺港漁港旁沙灘漁船擱淺，等漲潮設法脫困。記者游明煌／翻攝
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