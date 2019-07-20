新北金山區磺港漁港旁沙灘漁船擱淺 等漲潮設法脫困

2019-07-20 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山區磺港漁港旁沙灘，今晚有一艘漁船傳出擱淺，目前是乾潮，船身卡在沙灘上，無立即性危險，船長已下船想辦法，船上還有3名外籍漁工顧船，將等待漲潮時，再決定要找其他船拖救，還是把船直接開出去。