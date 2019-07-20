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青年發聲！台中青年議會「轉型」青年事務諮詢委員會

2019-07-20 18:29聯合報 記者喻文玟╱即時報導

青年發聲！台中市108年度青年事務諮詢委員會議題小組招募委員，即日起至7月31日開放報名，對公共事務具理想、希望提供政策建言且居住台中、就學或就業台中的15歲至35歲青年均可報名參加。

台中市長盧秀燕上任後，將青年事務審議會「轉型」成為青年事務諮詢委員會，並設置「台中市青年事務諮詢委員會設置要點」，108年7月11日正式公告，設教育文化、青年發展、青年樂活及公共參與等4個議題小組，各議題小組將分別遴選21至25位青年委員。

教育局說，遴選方式分為自我推薦及機關團體推薦兩種方式，其中10至12席次採自我推薦；11至13席次採機關團體推薦，由各機關團體推派代表候選人若干名參與遴選。

教育局進一步說，未來台中市青年事務諮詢委員會每年召開2次會議，而各議題小組將不定期召開小組會議，分別針對台中市教育文化、青年發展、青年樂活及公共參與等相關議題進行討論。

今年初，台中市教育局2月12日突然公告「台中市政府青年事務審議會設置要點」停止適用，曾引發反彈，尤其被綠營批「逢龍必反」，林時期這個組織被稱為「青年議會」或「青審會」。

市府表示，前幾年的「青年議會」有審議名但沒有審議實，盧是「轉型」並無推翻，依舊保留青年參與席次，不僅讓組織更健全，也正式讓它名符其實，決議事項經青年事務諮詢委員會會議討論通過後，一定送相關機關研議辦理，讓青年意見和關心的議題可以受到關注，也能進一步具體落實。

教育局強調，青年事務諮詢委員會設立目的，在於鼓勵青年參與公共事務、提供青年建言平台並提供青年政策、議題規劃參考，歡迎具理想抱負的青年踴躍報名。相關報名資料請至（ https://is.gd/QTIDUP ）下載。

青年發聲！台中市108年度青年事務諮詢委員會議題小組招募委員，15歲至35歲台中...
青年發聲！台中市108年度青年事務諮詢委員會議題小組招募委員，15歲至35歲台中青年均可報名參加。圖／台中市新聞局提供
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台中市教育局盧秀燕
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