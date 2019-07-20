新北電競全國校園南北對抗賽 1323選手瘋報名

2019-07-20 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市政府今、明兩天首次在台北城市科技大學電競館舉辦「ROG X 2019全國青少年校園南北對抗賽」，以時下最受青少年喜愛的「英雄聯盟」、「傳說對決」2款電競遊戲為競賽主軸，畫分台中以北、彰化以南的城市校園對抗，吸引多達229參賽隊伍，選手總數計1323人，一起爭奪全國總決賽冠軍。

新北市教育局體育處表示，電競不只是遊戲，已逐漸發展成專業賽事等級，並朝向人才培育與產業連結，是透過電子遊戲來比賽的體育項目，需要身體協調與技巧、快速且精細的運算、運用聽覺等身體感官辨位及極高的專注力。

體育處指出，2017年台灣已將電競賽事正式列入運動產業範疇，去年全國大專校院運動會首次納入電競項目，雅加達-巨港亞洲運動會業也將電競納為示範賽項目。新北市將於2021年主辦全國運動會，將積極爭取納入電競項目，這次南北對抗賽中脫穎而出的電競高手，有機會被網羅培訓擔任代表隊。

承辦賽事的台北城市科大電腦與通訊工程系主任詹勳鴻表示，電競賽事除了先天的反應能力、專業的機械原理，更強調團隊合作和溝通，除了電競本身的技術外，這次活動從籌畫到執行，全程讓學生參與，透過舉辦賽事的經驗，可以讓學生有多元的經驗學習。