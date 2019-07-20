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小編APP玩創意老化容貌 侯友宜：還好有幾根頭髮

2019-07-20 17:28中央社 新北20日電

新北市長侯友宜以手機應用程式變臉，對比塑膠長年不變。他說，自己遭老化不會生氣，老態龍鍾的樣子還不錯，還有幾根頭髮，比禿頭好很多，並鼓勵環保局臉書小編創意。

最近手機一款可以把人變老、換髮型的手機微程式（App）爆紅。市府環保局的臉書（Facebook）粉絲專頁小編跟流行，將紅白背心塑膠袋為範本變臉，強調塑膠袋是「不老妖精塑塑姐」無法變臉，盼望民眾多愛護地球。

環保局臉書小編也拿侯友宜的人頭照變臉做對比，凸顯他年輕時、侯友宜粉絲專頁大頭貼現況、及變老後的3種照片樣子，強調人會變老，但塑膠袋不會變老。

侯友宜今天下午參加電競爭霸賽新北決賽後，受訪被電視記者問到此「老臉APP」話題。他表示，「看我老態龍鍾的樣子還不錯嘛，還有幾根頭髮，比那個禿頭好很多嘛，我還不錯還有幾根頭髮」。

至於手機程式將侯友宜變年輕的照片，他說，自己年輕時沒那麼帥，自認為年輕時長得還蠻醜的，手機程式將他變得太帥；變老的照片也比較有頭髮，變得較慈祥沒有威嚴。

侯友宜說，除稀疏的頭髮還不錯，更重要的是老了後沒有掉牙齒，自己比禿頭好很多。但後來記者追問時，他說，並沒有以禿頭隱喻誰。

侯友宜提到，人會老是自然現象，環境永續發展才是更重要的議題。他說，塑膠是固化體，永遠存在地球上破壞環境，所以需提倡「不塑之客」，少用塑膠袋才是最重要的。

他說，小編絕對不必煩惱位子不保，還要給予鼓勵，如果自己面貌被醜化，還能帶動環境永續發展，也是美事一樁。小編的譬喻很好，開心就好，不但不會怪罪，還要大大鼓勵創意作為。

侯友宜塑膠袋
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