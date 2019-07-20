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六都電競爭霸戰新北決賽 侯友宜也現身加油

2019-07-20 15:29聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

「2019六都電競爭霸戰」今在新北市政府大禮堂進行新北冠軍戰，由32支初賽隊伍中，「AHQ Fighter」和「惡龍咆哮」脫穎而出，今將以5戰3勝制對決，最後獲勝隊伍除可獲得主辦單位提供的20萬獎金，還將代表新北市參與總決賽，新北市長侯友宜也親臨現場為選手加油打氣。

經發局指出，電競已是目前最受年輕人關注的主流運動競賽項目，新北市政府積極推動電競產業發展，今年度配合暑假期間，推出一系列「新北電競季」賽事及推廣活動，六都電競爭霸戰也是其中一環。

此外，「新北電競基地」今年下半年也將開辦電競產業人才認證班，透過賽事轉播、企畫實作及電競裁判與教練講習等，培訓各項電競產業專才，讓新北市成為全台一流電競人才的培育平台。

侯友宜表示，新北在三重等地都有電競基地，連結產官學，希望新北市經發局作為產業界的平台，來帶動電競產業的蓬勃發展，讓電競好手從新北走向全國、走向國際。

今天決賽隊伍「AHQ Fighter」是AHQ電競俱樂部培訓基地出身，位於新北市永和，隊員中好幾位是新北莊敬高職學生，其中高二的邱梓銓是電競後起之秀。而「惡龍咆哮」陣中也有學生參加過職業聯賽選秀，實力相當堅強，未來有望進入職業電競發展。

經發局表示，六都的總決賽將於8月24日及25日展開。這次新北冠軍除可獲得主辦單位上報提供的20萬獎金外，並可獲得新北市政府提供宏碁acer專業電競鍵盤。

「2019六都電競爭霸戰」今在新北市政府大禮堂進行新北冠軍戰，由32支初賽隊伍中...
「2019六都電競爭霸戰」今在新北市政府大禮堂進行新北冠軍戰，由32支初賽隊伍中，「AHQ Fighter」和「惡龍咆哮」脫穎而出，今將以5戰3勝制對決。記者魏翊庭／攝影
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