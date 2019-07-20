淡水三芝文史生態專書 40師1年完成

2019-07-20 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市教育局今在淡水新市國小發表「芝蘭堡山河海新視野」淡水三芝文史區域生態課程專書，將成為三芝、淡水學校校本課程的參考教材。發表會結合割稻體驗，將文史課程設計成「密室逃脫」關卡，學生邊解題邊認識淡水三芝生態之美。

教育局副局長蔣偉民表示，本書以里山（人和自然混合成的地景）的概念編撰，帶領讀者由生活的地景出發，沿著大屯山一崙一溪依序重現先民墾殖的軌跡，探討新舊時代交替下的變化。

蔣偉民說，希望學生能感受在這片大屯火山群餘脈延展到海岸線的淺丘上，淡水三芝地區400年來的歷史發展歷程，更期待書中「環境教育」的觀點，讓孩子能在里山的地景中，探索自然生態的種種，真實的認知「永續」的意義與價值。

今天新書發表會活動，教育局與淡水農會、農糧署合作辦理割稻體驗，另將文史課程設計成「密室逃脫」關卡，讓學生使用行動載具解開謎題，藉由解題的過程，引領大家以新的視野認識三芝、淡水及親身體驗大屯山系自然生態迷人之處。

新市國小校長陳佩芝校長說，這本書的完成歷時一年多，要感謝三芝、淡水地區的學校，以及在地文史專家的協助，一共動員20所學校，近40位編輯人員，透過實地走讀踏查，才完成了這一本視野獨特的在地文化生態課程。