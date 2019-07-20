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高雄昨成水鄉澤國 吳德榮：這種雨下台北也一定淹

防災清淤 柯文哲：去年清6000公里、10萬頓汙泥

2019-07-20 11:26聯合報 記者楊正海╱即時報導

大雨檢視清淤成效，台北市柯文哲今在臉書指出，每一年颱風季節來臨前，環保局的同仁都會依照SOP清理市區所有的水溝，去年一整年，台北市環保局就清淤了超過6000公里，總共清了10萬頓汙泥。　

柯文哲說，事實上，極端氣候下，時雨量超過防洪標準（台北市是每小時78mm降雨量），積淹水的現象還是很難避免，單單清淤只是例行公事，沒有真正解決問題。整個城市的防洪設計思維要改變，才能應付極端氣候的挑戰。　

柯文哲說，去年，台北市面臨瞬間雨量破百毫米的強降雨，導致市區多處積水，但都能迅速消退，沒有釀成嚴重災情。坦白講，提升城市面對極端氣候的韌性，打造「#與水共存」的海綿城市，才是比較正確的思維。　

舉例來說，過去只要下大雨就會淹水的文山區興隆路一帶，我們透過「上游保水，中游減洪、下游防洪」的整體規畫，#加強水土保持，#完成分洪道，#興建兩座大型地下滯洪池，#增強抽水機功能，讓文山區的防洪標準提升至時雨量78毫米，確實有效改善積淹水情形，附近的居民也有感。　

柯文哲表示，政府花在治水預算動輒都是數百億起跳，但我們應該要用更進步的思維、更科學的方法來面對極端氣候。

圖/取自柯文哲臉書。
圖/取自柯文哲臉書。
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