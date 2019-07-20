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父列不分區就放棄連任？ 呂孫綾：民進黨不流行換柱

2019-07-20 11:25聯合報 記者周志豪╱即時報導

2020新北市立委第一選區（淡水、林口）選舉，確定由國民黨發言人洪孟楷挑戰現任民進黨立委呂孫綾。但近日地方卻傳出，因呂父、總統府國策顧問呂子昌將爭取不分區立委，呂孫綾將退選換將。呂受訪駁斥，「民進黨不流行換柱」。

呂孫綾表示，選舉應該要選賢與能，參選者間要比的應是誰更關心、了解地方，誰有較好的政見主張，不應該用流言耳語或攻擊抹黑的方式尋求勝選。呂強調，她「不是空降的人」，淡水是她的故鄉，她會全力爭取繼續服務故鄉的機會，沒有退選的問題。

洪孟楷受訪時則表示，他也聽過相關耳語，但對他而言，這場立委選舉對手是誰不重要，他會繼續走自己的路，努力反映地方選民的需求，希望國民黨2020總統與立委選舉都能在該選區獲得勝利的成果，讓地方停滯3年餘的建設重新啟動。

迎戰2020立委選舉，藍綠選將逐步就定位。但近日淡水地方盛傳，呂孫綾的父親呂子昌，正透過關係積極爭取民進黨2020不分區立委安全名單，只要排入，呂孫綾就將退選，避免若不幸敗選後家族政治勢力無以為繼。

呂孫綾表示，父親已經是退休的人，現在正好好享受生活，不了解爭取不分區立委說法從何而來。呂說，她一直都持續勤走基層爭取繼續服務地方機會，相關流言是惡劣的選舉手法；強調民進黨的人面對選舉都是「直球對決」，「不流行換柱」。

2020立委選舉呂孫綾民進黨
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