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柯文哲選總統的原子彈？批韓打蔡 這次讓百歲人瑞氣炸

柯文哲參加親子活動受訪 連日辛辣重砲收斂

2019-07-20 11:07聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

北市柯文哲上午出席社會局主辦的「獺獺盃團圓派對暨親子館」聯合運動會，與參加的民眾熱烈互動，會後接受媒體聯訪時，連日辛辣重砲「不要臉」、「草包」等重話抨擊顯得收斂許多。只以柯媽媽說：「相罵沒好話（台語）」輕鬆帶過。

台北市長柯文哲上午出席社會局主辦獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會後受訪，連日辛辣...
台北市長柯文哲上午出席社會局主辦獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會後受訪，連日辛辣重砲收斂許多，核心幕僚「學姊」黃瀞瑩在一旁提供訊息。記者林俊良／攝影
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台北市長柯文哲上午出席社會局主辦獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會，連日辛辣重砲，...
台北市長柯文哲上午出席社會局主辦獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會，連日辛辣重砲，外界研判是參選總統的起手式，背景的小朋友賽道爭先看板，對應他此刻的心思頗堪玩味。記者林俊良／攝影
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台北市長柯文哲上午出席社會局主辦獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會，與參加的民眾熱...
台北市長柯文哲上午出席社會局主辦獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會，與參加的民眾熱烈互動合影。記者林俊良／攝影
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柯文哲上午出席親子館聯合運動會，連日辛辣重砲，外界研判是參選總統的起手式，背景的...
柯文哲上午出席親子館聯合運動會，連日辛辣重砲，外界研判是參選總統的起手式，背景的小朋友賽道爭先看板，對應他此刻的心思頗堪玩味。記者林俊良／攝影
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柯文哲上午出席親子館聯合運動會，連日辛辣重砲顯得收斂許多，對媒體詢問，只以柯媽媽...
柯文哲上午出席親子館聯合運動會，連日辛辣重砲顯得收斂許多，對媒體詢問，只以柯媽媽說：「相罵沒好話（台語）」輕鬆帶過。記者林俊良／攝影
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柯文哲上午出席社會局主辦獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會後受訪，連日辛辣重砲，顯...
柯文哲上午出席社會局主辦獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會後受訪，連日辛辣重砲，顯得收斂許多，只以柯媽媽說：「相罵沒好話（台語）」輕鬆帶過。媒體卻緊追不捨。記者林俊良／攝影
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親子柯文哲北市
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