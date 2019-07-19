淡水施家古厝8月復工 將串成淡水文化資產旅遊路線

2019-07-19 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



淡水施家古厝停工多年，被文化部指責不作為，且4月時曾遭監察委員要求檢討改善。新北市文化局指出，淡水施家古厝即將在8月復工，新北市政府秘書長林祐賢今也率領市府相關局處，召開說明會，向民眾說明未來計畫道路開闢與古蹟修復的規畫，施家古厝修復完成更將串聯周邊景觀，新增淡水新文化資產路線。

新北市府2012年辦理市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復工程，但因古厝坐落淡水都市計畫六號道路上，衍生道路開闢及古蹟保存爭議，2013年度修復預算遭新北市議會凍結，停工迄今。文化部曾跳出來指責新北市政府不作為，監察院教育及文化委員會也要求新北市政府檢討改善。

今新北市召開「新北市市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復工程及6號計畫道路開闢說明會」，文化局長蔡佳芬表示，施家古厝在2005年定為市定古蹟後，文化局即著手進行修復調查研究並編列修復經費，但位於淡水6號計畫道路尾端，受到該區域道路地形高低落差過大及預算遭議會擱置等影響，修復完正身後被迫停工。

蔡佳芬表示，為兼顧地方繁榮及文化觀光，讓古蹟能順利復工，文化局持續不斷與議會溝通，規畫於8月開始復工修復。停工期間，文化局仍請專人負責工區安全及清潔維護，並請淡水古蹟博物館巡檢，盡力保全維護古蹟避免遭受到破壞。