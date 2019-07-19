新北CH3．城市光影登場 不老學員記錄雙溪之美

2019-07-19 19:52 觀天下 記者蕭皓文/雙溪報導



「新北CH3．城市光影」影像製作學堂，樂齡長輩活用手機APP，拍攝及剪接自己的故事及家鄉的美。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook

由新北市政府新聞局指導，新北市公用頻道活化運用委員會、觀天下有線電視主辦的「新北CH3．城市光影」影像製作學堂，第一堂課來到雙溪區牡丹里的中正社區舉行，廿多位樂齡長輩活用手機APP，拍攝及剪接自己的故事及家鄉的美，並要分享到公用頻道播出，希望將雙溪之美分享給在地鄉親。

今(19)日上午是「新北CH3．城市光影」影像製作學堂，雙溪區牡丹里的中正社區成果展現的日子，不老學員利用一星期時間，活用所學交上影音作業，並由老師評比選出特優及佳作，學員們帶著孫子聽老師複習，認真抄寫筆記，努力做出影音作品，大家走出家門與鄰居大家一同學習，交流拍攝心得。

新北市公用頻道活化運用委員會秘書長薛宏基表示，民眾能在這次學堂中，培養對影片拍攝剪輯的興趣，將來不一定是年輕人傳影片給長輩看，老人家也能記錄自己生活分享給位在他鄉的親人。

牡丹里長連隆盛表示，很感謝觀天下有線電視，來到牡丹里中正社區，讓這群長輩們學習新技能，展現活到老學到老的精神。

觀天下有線電視總經理周鴻均表示，此次成果展現，看得出學員們下了一番苦心研究如何剪輯，作品中呈現出雙溪的火車、農村景色，以及居民唱歌、舞蹈等生動互動，鄉下地區純樸悠閒的時光，在濾鏡、特效、配樂的襯托下，變得相當吸引人，將來也會讓這些作品，在公用頻道中呈現，讓雙溪之美更被看見。