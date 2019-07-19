三芝國小生化身「阿芝師」 料理讓人驚艷

2019-07-19 19:50 觀天下 記者廖品涵/三芝報導



三芝國小夏日樂學夏令營舉行結業式，學生們還化身大廚「阿芝師」端出料理讓師長們評比，成果令人驚艷。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook

三芝國小從七月一日開始為期三個禮拜舉辦夏日樂學夏令營，帶著孩子走訪家鄉的各個角落，課程內容包含攝影還有料理，今(19)日舉行結業式，學生們還化身大廚「阿芝師」端出料理讓師長們評比，成果令人驚艷，師長們也期待孩子們可以更加認識家鄉，進而愛上家鄉。

三芝國小夏日樂學夏令營，帶著孩子走訪家鄉的各個角落，課程內容包含攝影還有料理，而且全程都要用臺語教學，今天的結業式中，孩子還以台語唸了一首詩作為開場，隨後學生們也當起小廚師端菜上桌，用家鄉的食材做料理。

三芝國小校長李烟長表示，這次的活動中，特別加入農會四健會與家政班，讓孩子們用家鄉的食材當起大廚阿芝師，有蝶豆花的湯圓、火龍果的紅龜粿還有集合各項食材的ＰＩＺＺＡ，學生們還要用台語介紹每一道料理，展現這三週的學習成果。

三芝農會推廣部主任周正男指出，農會四健會與家政班來指導孩子如何用家鄉食材來料理，可以看到每道菜都有家鄉的元素，藉由料理認識家鄉，也藉此讓孩子們愛上家鄉的食材。

攝影展中一張張的相片紀錄，還有取材家鄉的手工藝作品，加上富含家鄉味的佳餚，成果展現讓師長們眼睛為之一亮，校長也期待孩子們在這三週的課程當中，能夠更加的認識家鄉，喜歡家鄉的特色，更加要以三芝為驕傲。