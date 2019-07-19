侯友宜：借鏡芬蘭 汰換罐頭建設共融遊具

2019-07-19 18:18 中央社 新北19日電



新北市長侯友宜今天表示，芬蘭分齡共融式遊具有冒險、挑戰的教育意義，及體適能與復健的健康意義，值得新北市借鏡，將逐漸汰換罐頭遊具，在各社區生活圈建設共融式遊具。

侯友宜今天在臉書直播考察北歐四國的心得，原預計11天的考察行程21日返台，分別前往芬蘭、瑞典、挪威等，但因應丹娜絲颱風來襲，決定提前在昨天上午返台，視察防颱措施，只考察3個國家，並未前往丹麥。

侯友宜說，參訪芬蘭首都赫爾辛基的高齡公園時，實地瞭解認為，當地的共融式遊具設計比想像中的細膩與到位，分齡成幼童、學齡、健康高齡者、亞健康、失能者、復健期、衰弱期。

侯友宜在直播中說，打造全齡共融公園是新北重要政策之一，國外的創新經驗可作為新北市推動的參考。芬蘭共融遊具設施的設計理念，是希望刺激年長者運動，讓他們活得健康長壽，並透過訓練適應日常生活，增加手臂舉物的能力。

他說，新北市65歲以上老人接近55萬人，公園應規劃為老少咸宜的休憩場域，適應所有年齡層的市民，都可在社區找到適合的遊具。

侯友宜說，將參考芬蘭經驗並尊重物理治療師專業意見，結合「佈老志工」人力，在戶外規劃推動具有復健與活化體適能的共融式遊具公園，讓老人家多走出戶外，提升老人健康可有效延緩衰老期。

他表示，新北市未來2年要完成41處公園，要提升質與量，逐漸汰換罐頭遊具；41處設置的地點要融入社區，讓民眾充分利用。